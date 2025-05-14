В сети нет ни одного их фото: что известно о родителях экс-советника ОП Арестовича

Родители блоггера остаются непубличными

Алексей Арестович был советником Офиса президента и даже объявлял о намерении баллотироваться в президенты. Он стал популярным в начале полномасштабного вторжения России, когда "поддерживал" украинцев и рассказывал, что война закончится через 2-3 недели. А затем Арестович выехал из Украины и начал распространять российскую пропаганду, за что против него ввели санкции.

"Телеграф" расскажет, кто родители Алексея Арестовича и как они познакомились.

Что известно о родителях Алексея Арестовича

О родителях бывшего советника Офиса президента известного немного. Мама, Тамара Алексеевна Арестович, является россиянкой. А отец, Николай Сергеевич Арестович, имеет польско-белорусское происхождение.

Алексей родился в городе Цители-Цкаро (сегодня Дедоплис-Цкаро) в Грузии. Его отец Николай происходит из села Рабак, что в Беларуси. Он ходил в школу в соседнее село Сороги.

Арестович в детстве и сейчас, фото WikiMedia Commons

Местный житель Валерий Васильевич рассказывал, что между Николаем Арестовичем и Тамарой появилась симпатия еще в школьные годы.

"В школьные годы кто только не влюблялся. Такая любовь, как мы с друзьями замечали, была еще с пятого класса и у учеников Сорогской школы — Николая Арестовича и Тамары из соседнего села Волошово (ее фамилии, к сожалению, не помню). прозвища Николая называли по-уличному — "Пекарь", — рассказывал Валерий.

Васильевич поделился, что Арестович носил портфель своей будущей жене в соседнее село. Впоследствии он поступил в военное училище, и Тамара переехала с ним. Для окружающих создавалось впечатление, что они "не могли прожить и часа друг без друга". В 1975 году у супругов появился сын Алексей.

Арестович в детстве, фото из сети

"Из школы он нес ее портфель через Сороги. Забежит домой по дороге, оставит свою сумку — и снова вместе идут в Волошевой. Но вот в 1965 году закончились школьные годы замечательные. Арестович поступил в высшее военное училище в Украине, Тамара поехала с ним — поступила в библиотечные институты. Арестовича и Тамары. Пекарь женился на украинской девушке (кстати, ее тоже звали Тамара). А 3 августа 1975 года у него родился сын Алексей", — делился Валерий.

Арестович рассказывал в интервью, что его детство было непростым. А все потому, что папа был военным. Из-за профессии отца семья часто меняла место жительства. В частности, Алексей сменил 11 школ за 10 лет. Такая жизнь оставила отпечаток на нем.

Арестович постоянно переезжал из-за профессии отца, фото из сети

"У меня было очень сложное детство. Отца я практически не видел, потому что он был военным. За все свое детство я его видел всего 20 раз. Было очень много переездов. За 10 лет я учился в 11 школах. Только нашел друзей и сразу их потерял. И это серьезно на меня повлияло", — сказал он.

Родители Арестовича ведут непубличный образ жизни, они не дают интервью и не хотят быть медийными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях первой леди Елены Зеленской. Ее отец работает в Верховной Раде.