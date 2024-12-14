Общественница публично поскандалила с Лаченом. Дошло до полиции

Блогеру девушка предложила пройти "публичный полиграф"

Украинский общественный деятель Мария Барабаш написала заявление в полицию на блоггера-миллионника Игоря Лаченкова. Девушка уверяет, что он якобы угрожал ей убийством в соцсетях.

Барабаш написала заявление в Печерском отделении полиции в Киеве, однако в нем указано, что ей угрожала "неизвестное лицо". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Также девушка предложила Лаченкову "пройти полиграф" и отметила, что "ее не запугать".

Предыстория конфликта

Волонтер и антикоррупционер Мария Барабаш якобы написала заявление в полицию на Игоря Лаченкова, которого обвинила в угрозе убийством.

Лаченков, по ее словам, "купил" Telegram-канал WARSHAL, где уже более 200 тысяч подписчиков, и начал там публиковать угрозы всем, кто каким-то образом "перешел ему дорогу".

Конкретно Барабаш в этом канале обвинили в том, что она берет "деньги у русских", а затем опубликовали фото убитой Ирины Фарион.

Барабаш во всем этом обвинила Лаченкова и предложила блогеру "пройти публичный полиграф". При этом в тексте заявления указано, что ей в соцсетях угрожает "неизвестное лицо" и фамилия волонтера там даже не фигурирует.

"Заявление об угрозах убийства в полицию подала. Меня не запугать! А Игорю Лаченкову предлагаю пройти обоим публичный полиграф в выбранной им компании. Я готова. Потому что похоже ко мне на встречу он так и не придет. Он испугался", — говорится в сообщении.

Кроме этого Барабаш заявила, что "напал" в соцсетях на нее Лаченков якобы после того, как она опубликовала два поста с жесткой критикой Зеленского и Ермака.

Однако ни одного комментария, который бы оставил Барабаш лично Лачен так никто и не предоставил.

Стоит отметить, что на момент публикации материала Игорь Лаченков никак данную ситуацию не прокомментировал.

Также его причастность к Telegram-каналу WARSHAL не доказана и неизвестно, кто там является администратором.

Кто такой Игорь Лаченков

Игорь Лаченков (Лачен) — это блоггер-миллионник, автор Telegram-канала "Лачен пишет" и известный волонтер. Лаченков родился в Днепре и учился на экономическом факультете Харьковского университета. Сейчас ему 25 лет.

В июне 2022 года Сергей Притула вместе с Лаченом запустили проект "Народный Байрактар", в рамках которого за трое суток было собрано 600 миллионов гривен.

Тогда компания Baykar передала три байрактара Украине бесплатно, а на собранные деньги волонтеры купили искусственный спутник для нужд ВСУ.

В 2023 года Игорь сообщил, что получил медаль "За содействии военной разведке Украины ІІ-й степени". Награду ему лично вручил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Кто такая Мария Барабаш

Барабаш Мария Юрьевна — волонтер, общественный деятель, председатель правления антикоррупционной общественной организации "СПРОТИВ", председатель наблюдательного совета "Сначала дела", соучредитель Союза Украинских Предпринимателей (СУП).

Организовала более 100 бизнес-событий с участием более 120 000 посетителей в 13 странах мира, среди которых Украина, Польша, США, Канада, Германия, Великобритания, Израиль, Сингапур, Малайзия и другие.

Основатель и организатор таких форумов, как "Invest & Trade in Ukraine", "Украинский агропромышленный экспортный форум", "Украинская энергетическая неделя", "Украинский газовый инвестиционный форум" и многие другие.

Напомним, на Лаченкова ранее подавала в суд бывшая заместитель главного редактора подсанкционного издания "Страна.ua" Светлана Крюкова. Она считает, что блогер посягнул на ее "честь, достоинство и деловую репутацию".

Игорь Лаченков спокойно отреагировал на информацио о иске против него. Он назвал Крюкову "проросийской" и обратился к СБУ с просьбой "прекратить этот позор".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Гончаренко и Притула сцепились из-за тысячи гривен. Конфликт между политиком и волонтером длился не один день, а к ссоре присоединился и пророссийский блогер Анатолий Шарий.