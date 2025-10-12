Блогер Кудо жаловался на долги перед смертью. "Телеграф" узнал, продал ли он элитную Ferrari 296 GTB за 15 млн

Мужчина отвалил большую сумму денег не только за машину, но и номера

Криптопредприниматель Константин Кудо (фамилия Ганич), тело которого нашли 11 октября в Оболонском районе Киева в Lamborghini, имел еще один элитный автомобиль — Ferrari 296 GTB . Это элитная модель стоимостью около 15 миллионов гривен, она единственная такая в Украине. И, что интересно, незадолго до смерти Кудо говорил о долгах, но эту машину не продал.

Что нужно знать:

Ганич не продал машину, хотя жаловался на финансовые затруднения

Ferrari 296 GTB стоит на рынке от 342 до 371 тысяч долларов

Источники "Телеграфа" сообщили, что машина по документам до сих пор принадлежит блогеру и криптопредпринимателю Константину Ганичу. Журналисты издания разобрались, что это за автомобиль Ferrari 296 GTB, сколько стоит и как выглядит.

Константин Кудо (Ганич) ездил на Ferrari 296 GTB

"Телеграф" в 2025 году уже писал о появлении Ferrari 296 GTB на киевских улицах. Тогда мы и выяснили, что владельцем спорткара является Ганич Константин Тарасович, 1993 года рождения.

В мае 2025 года Ferrari 296 GTB видели в Киеве

Как выглядит Ferrari 296 GTB

Кроме стоимости самого автомобиля (около 15 млн грн) его владелец не пожалел средств и на эксклюзивные номерные знаки — за престижную комбинацию AA0001CX он заплатил около 115 тысяч гривен. Такие VIP-номера с идентичными буквами и символическими цифрами традиционно считаются статусным аксессуаром среди владельцев элитных авто.

Что известно о Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Как и все Ferrari, автомобиль сверхмощный: под капотом у него установлен 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом суммарной мощностью около 830 лошадиных сил и крутящим моментом более 740 Нм. Разгон от нуля до сотни занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость – 330 км/ч.

Стоит он на рынке от 342 до 371 тысяч долларов (в зависимости от модификации и опций).

Детали о смерти Константина Ганича

"Телеграф" писал, что мужчину нашли с огнестрельной раной в автомобиле в Киеве. Полиция предварительно расследует дело о самоубийстве, — перед смертью Кудо произошел обвал на рынке криптовалют, из-за чего он мог потерять $30 млн средств инвесторов. Но некоторые знакомые с покойным утверждают, что бизнесмен не мог покончить с собой. Ведь он "обладал холодным и стабильным умом". По их версии, бизнесмена убили за долги.