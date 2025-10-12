Блогер Кудо жаловался на долги перед смертью. "Телеграф" узнал, продал ли он элитную Ferrari 296 GTB за 15 млн
-
-
Мужчина отвалил большую сумму денег не только за машину, но и номера
Криптопредприниматель Константин Кудо (фамилия Ганич), тело которого нашли 11 октября в Оболонском районе Киева в Lamborghini, имел еще один элитный автомобиль — Ferrari 296 GTB. Это элитная модель стоимостью около 15 миллионов гривен, она единственная такая в Украине. И, что интересно, незадолго до смерти Кудо говорил о долгах, но эту машину не продал.
Источники "Телеграфа" сообщили, что машина по документам до сих пор принадлежит блогеру и криптопредпринимателю Константину Ганичу. Журналисты издания разобрались, что это за автомобиль Ferrari 296 GTB, сколько стоит и как выглядит.
Константин Кудо (Ганич) ездил на Ferrari 296 GTB
"Телеграф" в 2025 году уже писал о появлении Ferrari 296 GTB на киевских улицах. Тогда мы и выяснили, что владельцем спорткара является Ганич Константин Тарасович, 1993 года рождения.
Кроме стоимости самого автомобиля (около 15 млн грн) его владелец не пожалел средств и на эксклюзивные номерные знаки — за престижную комбинацию AA0001CX он заплатил около 115 тысяч гривен. Такие VIP-номера с идентичными буквами и символическими цифрами традиционно считаются статусным аксессуаром среди владельцев элитных авто.
Что известно о Ferrari 296 GTB
Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Как и все Ferrari, автомобиль сверхмощный: под капотом у него установлен 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом суммарной мощностью около 830 лошадиных сил и крутящим моментом более 740 Нм. Разгон от нуля до сотни занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость – 330 км/ч.
Стоит он на рынке от 342 до 371 тысяч долларов (в зависимости от модификации и опций).
Детали о смерти Константина Ганича
"Телеграф" писал, что мужчину нашли с огнестрельной раной в автомобиле в Киеве. Полиция предварительно расследует дело о самоубийстве, — перед смертью Кудо произошел обвал на рынке криптовалют, из-за чего он мог потерять $30 млн средств инвесторов. Но некоторые знакомые с покойным утверждают, что бизнесмен не мог покончить с собой. Ведь он "обладал холодным и стабильным умом". По их версии, бизнесмена убили за долги.