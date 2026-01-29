Почему жизнь на верхних этажах — сплошной ад во время блэкаутов: взгляд эксперта по вопросам ЖКХ

На какой высоте в многоквартирном доме заканчивается комфорт

Верхние этажи многоэтажек стали некомфортным местом для проживания во время длительных отключений электроэнергии. Их жители уже много месяцев вынуждены подниматься по лестнице на 10,15 и даже 25 этаж.

Жители третьего этажа открывают кран – вода есть, хоть и под слабым давлением. А на пятнадцатом кран сухой, приходится тянуть канистры по лестнице. И это еще не все неудобства, с которыми приходится сталкиваться. "Телеграф" выяснял, почему жильцам нижних этажей легче переживать блекауты и на какой высоте еще можно рассчитывать на воду без электричества.

Вода есть, но не для всех: на какой высоте исчезает вода

Самая большая проблема во время блекаутов – это вода. Вернее, ее отсутствие. Насосы не работают без электричества и верхние этажи первыми остаются без водоснабжения. Но есть исключения.

"На низких этажах старых домов, даже если нет электроснабжения и насос не работает, может быть вода. Это касается и некоторых новых домов. Снижено давление, но она есть", — объясняет журналистам "Телеграфа" Кристина Ненно, эксперт по вопросам ЖКХ.

Жители многоэтажки в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

А вот жители девятого этажа и выше оказались в более сложной ситуации. Эксперт говорит прямо: "Если мы уже говорим о, например, девятом этаже, то при отсутствии электричества воды, как бы ты ни хотел, — ее не будет. При условии отсутствия генератора на насос или там аккумуляторов с инвертором".

Разница ощутима не только в наличии воды. Речь идет еще и о физических силах. Носить канистры на третий этаж и на пятнадцатый – это две большие разницы. "Легче что-то на третий этаж нести, а не на 10 или на 15", — подчеркивает Кристина Ненно.

Кристина Ненно

Угловая квартира на верхушке – самый плохой вариант для зимних блекаутов.

Многоэтажки в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Тепло в квартире зависит не только от отопления. Тип квартиры и ее расположение играют огромную роль. Тяжелее всего приходится владельцам угловых квартир на верхних этажах.

"Не зависимо от типа дома, угловая квартира на верхнем этаже всегда будет холоднее той, которая расположена внутри", — объясняет эксперт.

Есть еще один фактор. Из Киева из-за обстрелов и блекаутов выехали много людей — если ближайшие соседи покинули дом и выключили отопление или поставили его на минимум, — это напрямую влияет на температуру в вашем доме.

Угловая квартира на первом этаже и угловая на пятнадцатом — это два разных мира. "Угловая квартира на первом этаже и на 15-м — это совершенно разные температуры. Потому что на 15-м будет больше ветров и больше холода, и больше теплопотеря. На первом она будет более низкой", — говорит эксперт.

Даже слабое давление воды на нижних этажах лучше полного отсутствия на верхних. Инженерные системы, если они качественные, могут немного выровнять ситуацию: "Насосы будут, вода, давление слабенькое, но что-то в кране будет".

Что касается вопросов отсутствия отопления, то без циркуляции в системе физика берет свое. "Если вода не будет циркулировать в системе, то батареи на третьем этаже будут теплее, чем на 15-м. Это однозначно", — объясняет Ненно.

Многоэтажка в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Где вода исчезает первой

Коммунальщики чинят поврежденную инфраструктуру. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Почему на верхушках многоэтажек вода пропадает быстрее? Всё просто: насосы. Без них вода физически не может подняться так высоко. Единственное спасение – генераторы или аккумуляторы с инвертором. Но такие системы далеко не во всех домах.

Эксперт считает так: даже когда есть электричество, верхние этажи всегда в проигрыше. Давление там слабее, вода течет хуже. А когда свет исчезает – исчезает и вода. Первые этажи держатся дольше благодаря природному давлению в системе.

