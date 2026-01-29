Які квартири в Києві стали найменш придатними для життя: погляд експертки з питань ЖКГ

На якій висоті в багатоквартирному будинку закінчується комфорт

Верхні поверхи багатоповерхівок стали найнекомфортнішим місцем для проживання під час довготривалих відключень електроенергії. Їхні мешканці уже багато місяців змушені підніматись сходами на 10,15 і навіть 25 поверх.

Мешканці третього поверху відкривають кран — вода є, хоч і під слабким тиском. А на п'ятнадцятому кран сухий, доводиться тягти каністри сходами. І це ще не всі незручності, з якими доводиться зіштовхуватись. "Телеграф" з'ясовував, чому мешканцям нижніх поверхів легше переживати блекаути та на якій висоті ще можна розраховувати на воду без електрики.

Вода є, але не для всіх: на якій висоті зникає вода

Найбільша проблема під час блекаутів — це вода. Точніше, її відсутність. Насоси не працюють без електрики, і верхні поверхи першими залишаються без водопостачання. Але є винятки.

"На нижчих поверхах старих будинків, навіть якщо немає електропостачання і насос не працює, може бути вода. Це стосується і деяких нових будинків. Знижений тиск, але вона є", — пояснює журналістам "Телеграфу" Кристина Ненно, експертка з питань ЖКГ.

Жителі багатоповерхівки у Києві. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

А ось мешканці дев'ятого поверху та вище опинилися у складнішій ситуації. Експертка каже прямо: "Якщо ми вже говоримо про, наприклад, дев'ятий поверх, то за відсутності електричної енергії води, як би ти не хотів, — її не буде. За умови відсутності генератора на насос або там акумуляторів з інвертором".

Різниця відчутна не лише у наявності води. Йдеться ще й про фізичні сили. Носити каністри на третій поверх і на п'ятнадцятий — це дві великі різниці. "Легше щось на третій поверх нести, а не на 10 чи на 15", — підкреслює Кристина Ненно.

Кристина Ненно

Кутова квартира на верхівці — найгірший варіант для зимових блекаутів

Багатоповерхівки у Києві. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Тепло у квартирі залежить не лише від наявності опалення. Тип квартири та її розташування грають величезну роль. Найтяжче доводиться власникам кутових квартир на верхніх поверхах.

"Не залежно від типу будинку, кутова квартира на верхньому поверсі завжди буде холодніша за ту, яка розташована всередині", — пояснює експертка.

Є ще один фактор. З Києва через обстріли та блекаути виїхало багато людей — якщо найближчі сусіди покинули будинок і вимкнули опалення або поставили його на мінімум, — це напряму впливає на температуру у вашому помешканні.

Кутова квартира на першому поверсі та кутова на п'ятнадцятому — це два різних світи. "Кутова квартира на першому поверсі і на 15-му — це геть різні температури. Тому що на 15-му буде більше вітрів і більше холоду, і більше тепловтрата. На першому вона буде нижча", — каже експертка.

Навіть слабенький тиск води на нижніх поверхах краще за повну відсутність на верхніх. Інженерні системи, якщо вони якісні, можуть трохи вирівняти ситуацію: "Насоси будуть, вода, тиск слабенький, але щось в крані буде".

Що стосується питань відсутності опалення, то без циркуляції у системі фізика бере своє. "Якщо вода не буде циркулювати в системі, то батареї на третьому поверсі будуть тепліші, ніж на 15-му. Це однозначно", — пояснює Ненно.

Багатоповерхівка у Києві. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Де вода зникає першою

Комунальники лагодять пошкоджену інфраструктуру. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Чому на верхівках багатоповерхівок вода пропадає швидше? Все просто: насоси. Без них вода фізично не може піднятися так високо. Єдиний порятунок — генератори чи акумулятори з інвертором. Але такі системи є далеко не у всіх будинках.

Експертка вважає так: навіть коли є електрика, верхні поверхи завжди у програші. Тиск там слабший, вода тече гірше. А коли світло зникає — зникає і вода. Перші поверхи тримаються довше завдяки природному тиску у системі.

