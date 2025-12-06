От вокзала в Фастове остался только каркас: во что Россия превратила станцию (фото, видео)

Удар по Фастову оставил город без главного вокзала

В результате российской атаки в ночь на 6 декабря вокзал в Фастове, Киевская область, разрушен полностью. Кроме самого вокзала, уничтожено административное здание. В результате удара пострадал мужчина, у него ранена нога.

Вокзал в Фастове

Масштабы разрушений очевидны – от оживленного вокзала остался каркас. "Для обеспечения доезда жителей из Фастова в Киев организован рейс до метро Теремки", — сообщил городской голова Михаил Нетяжук.



Железнодорожная станция Фастов – важный узел, через который курсировало немало поездов дальнего сообщения. Укрзализныця сообщила, что в настоящее время они перенаправлены в целях безопасности пассажиров.



Через Фастов I проходят и останавливаются пассажирские поезда дальнего сообщения, в том числе ночной скорый поезд "Дунай" сообщением Киев-Измаил. Другие дальние поезда двигаются по направлениям Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода и юга страны, хотя скоростные и часть ночных экспрессов станцию проезжают.

В то же время станция критически важна для пригородного сообщения: ежедневно тысячи людей садятся здесь на электрички в Киев, Вишневый и Боярку, что делает Фастов и одним из самых интенсивных пригородных направлений столичного региона.



В ходе атаки пострадала не только узловая станция Фастов, но и пригородный подвижной состав. Поэтому ограничили движение вокруг пострадавшего узла.



