"Это издевательство". Заснеженная электричка на Закарпатье возмутила украинцев: что говорят в УЗ (видео)

Некоторые уже начали называть этот транспорт "полярным экспрессом"

В одной из электричек "Укрзализныци" украинцев ожидал зимний холод и снег в вагонах. Досадный инцидент произошел на сообщении №6541/6542 Сянки-Ужгород.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. Заметим, что когда именно произошел инцидент неизвестно, однако видео появилось вечером 24 ноября.

Что говорят в "Укрзализныце"

"Телеграф" решил связаться с УЗ и уточнить детали о досадном инциденте. Однако пресс-центр отказался давать комментарии, заверив, что ничего о заснеженных тамбурах не знает.

Заснеженная электричка в Закарпатье

На кадрах показано, что часть поезда между вагонами заметена снегом. И не просто немного откуда-то надуло, а хорошие сугробы образовались. Более того, в вагонах внутри достаточно холодно. Более того, QR-коды в вагонах, по которым пассажиры могут оставлять комментарии и жалобы повреждены.

По словам пассажиров, электричка курсирует по маршруту без отопления, которое якобы включают после споров с проводниками. Кроме того, сами вагоны внутри сильно продуваются, поэтому украинцы мерзнут во время поездок.

Пользователи сети были удивлены и возмущены таким состоянием электрички. Многие писали, что это сплошной ужас. Однако нашлись и саркастические комментарии о полярном экспрессе:

Нет слов. За столько лет чтобы не купить новую электричку.

Не первый год – не первый случай! Давно уже нужно заменить электропоезда с этим сообщением!!!

Ужас…. Неужели пассажиры не заслуживают нормальных условий проезда в электричках?!

Не платите за это издевательство.

Полярный экспресс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы массово жалуются на отсутствие билетов на 14 декабря. Ведь УЗ не открыла продажи.