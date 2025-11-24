Скачки напряжения будут длиться годами: в каких областях больше всего и как защитить технику

Нестабильное напряжение уже останавливало транспорт и водоснабжение

Перепади напряжения в украинских электросетях будут продолжаться не менее нескольких последующих лет. Украинцам стоит позаботиться о безопасности техники уже сейчас.

Что нужно знать

Скачки напряжения будут продолжаться из-за износа оборудования и последствий атак

Наибольшие повреждения – Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Полтавщина

Риски перепадов есть в Киеве и Одессе

Перепады уже приводят к остановке метро, транспорта и водоснабжения

Эксперты советуют устанавливать стабилизаторы

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, по распределительным сетям — особенно в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской — нанесено много ударов, а оборудование работает в режимах, для которых не предназначено. Постоянные включения и выключения сетей, которые продолжаются уже три года, привели к износу инфраструктуры. Это вызывает отгорание контактов, реактивные токи и хаотические перепады.

"Это местное явление, в каждой конкретной местной компании понимают, где у них слабые места, но у них просто сейчас не хватает ресурса восстановить все слабые места до нормального статуса. Киев абсолютно в зоне риска. Причем даже сильнее, чем многие другие регионы. Одесса так же в зоне очень большого риска таких ситуаций", — подчеркнул он.

Отметим, от перепадов напряжения регулярно страдают Харьковщина и Полтавщина. Накануне из-за перебоев напряжения в Харькове останавливали метро, а наземный электротранспорт работал на 80%. По этой же причине временно исчезло водоснабжение. Систему пришлось перезагружать, чтобы восстановить подачу воды.

Украинцы должны предварительно подготовиться к последствиям. Чтобы уберечь технику, Харченко рекомендует устанавливать стабилизаторы и реле напряжения.

Как пользоваться электроприборами после восстановления света

Несмотря на сложности, наиболее критическая волна ремонтов уже завершается, и, по словам Харченко, каждые 2–3 дня ситуация в сетях будет постепенно улучшаться. Однако это не учитывает возможные новые атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам следует быть готовыми не только к перепадам напряжения, но и к дальнейшим отключениям еще несколько лет подряд. Возникший из-за российских атак дефицит электроэнергии не исчезнет мгновенно и оборудование потребует ремонта.