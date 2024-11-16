Отключения света портят технику. Как не сжечь ноутбук во время скачков напряжения (список советов)

Прыжки напряжения могут привести к сгоранию микросхем, блоков питания или сенсорных панелей.

Если вы читаете этот текст, то, возможно, уже испытали на своей домашней технике последствия от скачков напряжения после отключений света. Технику рекомендуют включать в сеть не сразу после того, как дали свет, а через 10-15 минут. И этим советам стоит прислушаться, самая чувствительная техника обычно и стоит дорого: это ноутбуки и телевизоры.

"Телеграф" собрал самые полезные советы для того, чтобы уберечь домашнюю электронику от перепадов напряжения, если свет дали, когда вас нет дома. Здесь есть варианты на любой кошелек.

Почему это происходит

Когда электроснабжение возвращается, в сети может возникнуть резкое увеличение напряжения из-за одновременного включения многих потребителей. Это создает нагрузку, приводящую к колебаниям.

Даже если ваша техника не сгорает от этих скачков сразу, последствия все равно могут проявиться спустя какое-то время. Ведь скачки напряжения могут уменьшить срок службы техники и вызвать износ внутренних компонентов. К примеру, перепады на 10-25% от нормы (220 В) могут сократить ресурс приборов почти вдвое.

Способ 1. Реле напряжения

Это самый дешевый из всех вариантов, который сможет позволить себе каждый. Это буквально "накладная розетка" с табло, показывающим вам напряжение в сети.

Реле защитит ваш девайс, отключив ему напряжение в момент, когда в сети происходят слишком опасные колебания. Таким образом, техника остается целой потому, что ее просто отключили. Такой способ удобен, ведь не нуждается в вашем присутствии дома.

Однако следует учитывать, что предельные границы (самую низкую и самую высокую) вы должны установить вручную. После стабилизации напряжения реле снова подключает технику к электросети.

Способ 2. Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания – это опция для лиц с домашним бюджетом, ведь стоит дорого. При возникновении перебоев в электроснабжении ИБП автоматически активируется, переключая питание на встроенные аккумуляторы. Это позволяет поддерживать работу подключенных устройств без перерыва.

ИБП является первым элементом защиты для чувствительных электронных систем, таких как компьютеры, серверы, медицинское оборудование.

Способ 3. Встроенное реле в щитке

Встроенное реле напряжения монтируется в электрощиток и обеспечивает защиту для всей квартиры или дома. Это более функциональный вариант, потому что он включает все подключенные к сети устройства. Как и реле-розетка, реле в щитке будет просто выключать напряжение для всех ваших устройств, когда в сети будут опасны прыжки.

Само устройство стоит от 1000 грн, однако его установка будет более дорогой, потому что требует услуг квалифицированного электрика.

Способ 4. Сетевой фильтр

Фильтр электрического тока подходит для оборудования, потребляющего небольшое количество энергии. Сетевые фильтры обеспечивают защиту от частых скачков напряжения, что может предотвратить повреждение подключенных устройств. Он отклоняет любое дополнительное напряжение для обеспечения постоянного уровня мощности устройств.

Стандартные сетевые фильтры имеют от 3 до 8 розеток, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Многие современные модели оснащены USB-выходами. Длина кабеля варьируется обычно от 1,5 до 5 метров, что обеспечивает гибкость в размещении.

Способ 5. Стабилизирующие устройства

Стабилизатор напряжения представляет собой электрическое оборудование, предназначенное для нормализации сетевого напряжения при нагрузке в узком диапазоне. Уровень тока выравнивается до 220 В при условии резких скачков.

При повышенных показателях электротока устройство автоматически отключает электропитание. Он отличается от ИБП тем, что не имеет аккумулятора.

Такие способы защиты электричества существенно сэкономят вам средства, ведь обойдутся дешевле ноутбука, который при перепаде напряжения сгорит первым.

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