Новая стратегия? Почему россияне начали бить по угольным шахтам Украины

Враг реализует масштабный план по истощению Украины

После трагедии на Днепропетровщине, когда в результате атаки дрона погибли 12 шахтеров, россияне не остановились. Уже на следующие сутки оккупанты снова ударили по угольному предприятию – на этот раз по административным зданиям шахты ДТЭК.

Эти удары по шахтам – не случайная жестокость, а продуманный элемент стратегии истощения, которую Кремль утвердил еще в прошлом году. Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Тотальная война вместо локальных столкновений: изменил ли Кремль свою стратегию

Ликвидация последствий атаки. Фото: ДТЭК

Олег Стариков объясняет: ничего принципиально нового в этих ударах нет. Россия методично выполняет план, утвержденный расширенной коллегией в Москве 17 декабря 2025 года. Суть проста – подготовить будущий театр боевых действий.

"Все, что касается приближения к линии боевого столкновения, идет подготовка театра будущих боевых действий. Подходит к Запорожью – начинает наносить удары с помощью реактивных систем. А это все, что по шахтам – это попытка выдавить людей оттуда", – говорит Стариков.

Враг имеет две ключевые цели. Во-первых, изгнать население из регионов, где вскоре развернутся активные боевые действия. Во-вторых, нанести удар по энергетической и финансовой составляющей экономики Украины. Шахты добывают уголь для энергетики, а также приносят прибыль от его продаж.

Эта война называется войной на истощение, Олег Стариков.

Москва диктует правила игры: как Кремль перехватил политическую инициативу и показывает силу перед переговорами

Война перехлест в тотальную стадию, говорит Стариков.

По словам Старикова, нынешняя война переходит в стадию тотальной войны. Это понятие характеризуется тремя ключевыми признаками.

Первая – война за города. Она уже идет, это очевидно. Вторая – инфраструктурная война, когда враг систематически уничтожает критически важные объекты. Третья характеристика – поиск и уничтожение высших политических и военных лиц. Это уже озвучивал Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации и это может стать третьей фазой войны.

Эксперт обращает внимание: сейчас россияне ограждают логистику будущего театра боевых действий. Сначала определяют, где будут воевать, затем обеспечивают логистические пути и развертывают соответствующие маневры.

