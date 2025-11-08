Половина разрушена или оккупирована: сколько ТЭС осталось в Украине и как они работают

Энергетическая генерация Украины страдает от ударов россиян

ТЭС, или тепловые электростанции, которые сейчас восстанавливают после масштабной атаки РФ, производят электрическую энергию путем сжигания угля, газа или мазута. Вода, нагреваясь до состояния пара, под высоким давлением подается на турбину, заставляя ее вращаться, а механическая энергия передается на электрогенератор, уже производящий электрический ток.

При этом ТЭС производит только электрическую энергию, а ТЭЦ, то есть теплоэлектроцентраль, одновременно создает и электрическую и тепловую энергию в виде горячей воды или пара для промышленных нужд и отопления. "Телеграф" рассказывает, сколько ТЭС насчитывается в Украине.

Что нужно знать

Тепловые электростанции производят электроэнергию путем сжигания топлива

В отличие от ТЭС, ТЭЦ дают еще и тепло для отопления и промышленных нужд

Часть украинских ТЭС оккупирована или разрушена

Тепловые электростанции в Украине:

Трипольская ТЭС

Бурштинская ТЭС (Ивано-Франковская область) мощностью 2300 МВт

Криворожская ТЭС (Днепропетровская область) мощностью 2820 МВт

Ладыжинская ТЭС (Винницкая область) мощностью 1800 МВт

Змиевская ТЭС (Харьковская область) мощностью 2175 МВт , разрушена россиянами

, разрушена россиянами Старобешевская ТЭС (Донецкая область) мощностью 2275 МВт , захвачена россиянами

, захвачена россиянами Добротворская ТЭС (Львовская область) мощностью 600 МВт

Зуевская ТЭС (Донецкая область) мощностью 1270 МВт , захвачена россиянами

, захвачена россиянами Запорожская ТЭС (Запорожская область) мощностью 2300 МВт , оккупирована россиянами

, оккупирована россиянами Кураховская ТЭС (Донецкая область) мощностью 1460 МВт , разрушена россиянами

, разрушена россиянами Углегорская ТЭС (Донецкая область) мощностью 3600 МВт , захвачена россиянами

, захвачена россиянами Трипольская ТЭС (Киевская область) мощностью 1800 МВт , уничтожена россиянами

, уничтожена россиянами Славянская ТЭС (Донецкая область) мощностью 880 МВт

Луганская ТЭС (Луганская область) мощностью 1450 МВт , захвачена россиянами

, захвачена россиянами Приднепровская ТЭС (Днепропетровская область) мощностью 2400 МВт

Мироновская ТЭС (Донецкая область) мощностью 115 МВт, захвачена россиянами

Следует отметить, что до полномасштабного вторжения четыре украинских АЭС, а именно Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая, обеспечивали 55% производства электричества. ТЭЦ и ТЭС производили около 29%, а ветровая, солнечная и гидрогенерация покрывали остатки.

Напомним, "Телеграф" писал, что после удара россиян все станции "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию. В состав компании входят Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области.