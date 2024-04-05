В Украине начал стремительно дешеветь популярный овощ: аналитики назвали причину

Цены упали уже почти на треть

В Украине с наступлением теплой погоды начали меняться цены на некоторые овощи. Так, на этой неделе зафиксировано стремительное снижение цен на тепличные огурцы.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их данным, теплая погода, установившаяся практически по всей территории страны еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных тепличных овощей.

Из-за резкого роста предложения продукции на внутреннем рынке украинские производители вынуждены также стремительно снижать отпускные цены. На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурцы по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг), что в среднем на 32% дешевле, чем неделей ранее.

Также отмечается, что понижающуюся ценовую динамику в данном сегменте представители тепличных комбинатов объясняют недостаточным спросом со стороны покупателей. При этом предложение огурцов на рынке продолжает быстро расти.

Выборки в местных тепличных комбинатах на текущей неделе заметно выросли благодаря теплой и солнечной погоде. Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, средние цены на которую на украинском рынке, как правило, не превышают 60 грн/кг ($1,54/кг). В настоящее время цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 40% ниже, чем в начале апреля 2023 года.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук прогнозирует, что в Украине этой весной стоимость основных продуктов вряд ли изменится. А некоторые овощи вообще начнут дешеветь.