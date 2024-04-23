Фиксированный тариф на газ подходит к концу: в Нафтогазе рассказали, планируют ли поднимать стоимость
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Газ и дальше будет стоить 7,96 грн за кубометр
Уже 30 апреля в Украине истекает действие фиксированного тарифа на голубое топливо от компании "Нафтогаз". Она заверила, что еще на год продлила его действие.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Цена тарифа "Фиксированный" составляет 7 грн. 96 коп. за кубометр.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксованный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен", — говорится в сообщении нет.
Компания добавила, что действует в национальных интересах. Поэтому в условиях войны и сложной ситуации в экономике готова поддерживать украинцев и не будет поднимать тариф для бытовых потребителей.
"Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — подчеркнул глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Ранее "Телеграф" писал, что будет с тарифами на свет в конце весны, в правительстве ответили.