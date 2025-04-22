НБУ довел среднюю зарплату правления почти до 75 тыс. грн, а главе выплатил миллионы (документ)

Нацбанк увеличил расходы на персонал почти на 20%

Средний размер заработной платы работника центрального аппарата Национального банка, включая дополнительные выплаты (надбавки, премии и так далее), по итогам 2024 года составил 74 896 гривен.

Об этом говорится в Консолидированной финансовой отчетности и Консолидированном отчете об управлении за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, который НБУ опубликовал 21 апреля.

74,9 тыс. грн — это в 3,5 раза больше средней зарплаты по Украине, которая, по данным Госстата, в 2024 году выросла на 23,1% и достигла 21 473 грн.

В центральном аппарате нацбанковцы зарабатывают больше, чем на других направлениях. В отчете такая раскладка по средней зарплате НБУ с учетом доплат:

центральный аппарат — 74,9 тыс. грн;

Расчетный центр — 67 тыс. грн;

Банкнотно-монетный двор – 39,3 тыс. грн.

В документе объясняется, что зарплата работника НБУ состоит из двух частей:

основная зарплата в виде должностного оклада;

дополнительная зарплата в виде надбавок, доплат и премий.

В отчете Нацбанка уточняется, что за 2024 год (по сравнению с 2023-м) общие расходы на содержание персонала выросли с 3,3 млрд грн до 3,9 млрд грн, то есть на 19,5%.

В том же документе НБУ сообщил, что в прошлом году увеличил общую численность персонала лишь на 1,36%, то есть на 61 человека — с 4 533 до 4 594 специалистов, и подчеркнул, что речь идет о фактически работающем персонале.

Больше всего людей в НБУ работает именно в центральном аппарате — 3,4 тыс. человек, на Банкнотно-монетном дворе – 1,2 тыс., а в Расчетном центре только 38 человек.

Также в отчете отмечается незначительное (на 0,9%, или на 400 тыс. грн) уменьшение краткосрочных выплат правлению Национального банка с 44,7 млн грн до 44,3 млн грн. Краткосрочными называют зарплатные платежи вместе с единым соцвзносом. Список выплат следующий:

Пышный Андрей Григорьевич, глава — 7,0 млн грн; Рожкова Екатерина Викторовна, первый заместитель главы — 6,0 млн грн; Гелетий Юрий Игоревич, заместитель главы — 5,7 млн грн; Матузка Ярослав Васильевич, заместитель главы — 5,6 млн грн; Николайчук Сергей Анатольевич, заместитель главы — 6,2 млн грн; Олейник Дмитрий Игоревич, заместитель главы — 6,1 млн грн; Шабан Алексей Владимирович, заместитель главы — 5,5 млн грн.

Правление НБУ

Выплаты Совету Нацбанка в прошлом году уменьшились на 24% — с 23,7 млн грн до 18 млн грн. Структура выплат следующая:

Барсуков Анатолий Зиновьевич, член Совета — 3,3 млн грн; Веремий Игорь Григорьевич, член Совета — 3,3 млн грн; Горбаль Василий Михайлович, член Совета, глава Аудиторского комитета — 3,3 млн грн; Фурман Василий Николаевич, член Совета — 3,3 млн грн; Щербакова Елена Анатольевна, член Совета — 3,3 млн грн.