Пляжи пусты, а поселок словно вымер. Как выглядит курортная Кирилловка этой весной

Любимое место отдыха тысяч людей стало символом разрушения и безысходности, принесённой оккупацией

Известный курортный поселок Кирилловка, расположенный на побережье Азовского моря в Запорожской области, изменился до неузнаваемости за время российской оккупации. Это место стало буквально безлюдным за те 4 года, которые там находятся военные страны-агрессора.

Соответствующие кадры показали в социальных сетях. На видео видно, как выглядит Кирилловка этой весной — опустевшая, но все с таким же красивым и спокойным морем.

Любители этого курорта хорошо знают, что до прихода так называемого "русского мира" Кирилловка всегда была полна людей в любое время. А базы отдыха на лето зачастую бронировали задолго, поскольку там постоянно был ажиотаж.

Популярность отдыха в Кирилловке была обусловлена ее расположением, поскольку поселокрасположен на двух косах Федотовой и Пересыпе. До начала полномасштабного российского вторжения здесь успешно работал дельфинарий, сотни баз отдыха, аквапарк и парк аттракционов.

С приходом весны раньше Кирилловка постепенно оживала и начинала подготовку к туристическому сезону. А сейчас большиснтво баз отдыха, пансионатов, гостиниц не функционируют. Инфраструктура курорта остается частично законсервированной.

После начала оккупации российская администрация массово "национализировала" — фактически захватила сотни объектов курортной недвижимости: мини-отели, гостевые дома, базы отдыха. Владельцев, отказавшихся сотрудничать или покинувших регион, попросту лишили имущества. Некоторые объекты заняли военные, другие пытаются сдавать отдыхающим, но желающих практически нет.

В сети показали, как поселок выглядел в апреле этого года.

Какой Кирилловка была раньше

Летом на пляжах буквально не было, где упасть яблоку. Довольно часто туристы просыпались с самого раннего утра и занимали лучшие места на пляже, ведь после девяти часов все побережье было усеяно людьми. Среди курортных развлечений были популярны детские надувные горки, катание на банане и т.д. Если днем пляжи ломились от туристов, вечером центр Кирилловки напоминал какой-то мегаполис.

Места в большинстве заведений разлетались как горячие пирожки, а на аттракционы стояли длинные очереди. Впрочем с 2022 года все изменилось. За годы оккупации город превратился из курортной легенды в пустыри и развалины. Пляжи все больше становятся дикими, аттракционы давно поржавели и опасны для жизни. А людей на улицах с каждым годом все меньше.

Кирилловка до полномасштабной войны

В августе всегда был наплыв людей. У моря загорали и отдыхали приезжие. Рынки были заполнены продуктами, а также различными вкусностями и сувенирами. А ночная Кирилловка всегда светилась огнями и предлагала уйму развлечений. Всего этого с появлением там оккупантов больше нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стало с известными базами в Кирилловке.