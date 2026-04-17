Украинцев пугают новым законом о долгах: что правда, а что — нет

Цифровизация арестов не означает автоматического внесения в реестры

Принятый законопроект №14005 о цифровизации исполнительных производств и скорее блокировка имущества должников еще не подписан президентом, но уже вызвал появление слухов вокруг себя.

Что нужно знать:

Без решения суда или нотариуса аресты невозможны

Реестр должников уже существует и работает

Закон обязывает банки подключиться к электронной системе

Главное изменение – ускорение арестов и обмена данными

"Главное остается постоянным — арестам и взысканию денег предшествует решение суда или надпись нотариуса.

Поэтому вымысел о том, что безосновательно начнут вносить украинцев во вновь реестры должников или в мифические "черные списки" — нереалистичны. Во-первых – Реестр должников уже работает и в нем даже можно себя проверить. Во-вторых, процедуру попадания в Реестр, законопроект оставляет без изменений, то есть так, как и сейчас. После решения суда или надписи нотариуса должно состояться получение исполнительного решения или судебного приказа с передачей исполнителю, а затем внесение в Реестр.

Другая "пугающая" история — создание системы, которая будет иметь все данные об активах, счетах человека. Но существует уже почти 10 лет — Автоматическая система исполнительного производства (АСВП). Там судебные исполнители могут найти имущество должников и их счета. Однако данных о суммах вкладов там нет. Исполнитель через АСВП может запрашивать и загружать соответствующее постановление о списании сумм.

Принятый Верховной Радой законопроект не предусматривает тотальную перестройку этой автоматической системы с разглашением размеров банковских вкладов людей. Он обязывает все банки подключиться к системе, чтобы перевести все общение с исполнителем в электронный формат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря модернизации АСВП аресты счетов украинцев-должников будут происходить быстрее. Законопроект также содержит ряд изменений, которые усложнят возможность скрыть имущество или деньги от исполнителей и заблокируют часть юридических возможностей для людей.