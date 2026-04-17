Что изменит новый закон для должников: скрыть счета больше не удастся

Цифровизация сделает аресты денег и имущества почти мгновенными, а контроль жестче

Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации арестов денег и имущества должников, пока он на подписи у президента. Если он вступит в силу — скрыться от исполнителей, затягивать с выплатой долга и просто продолжать жить с долгами будет гораздо сложнее.

Что нужно знать:

Арест счетов и имущества будет происходить гораздо быстрее

К контролю подключают банки, нотариусы и госрегистраторы

Реестр должников станет инструментом ограничения сделок

Должники не смогут продавать имущество или брать кредиты

Все учреждения интегрируют в систему исполнительного производства

Как подробно разобрал "Телеграф" в материале Банки будут скорее блокировать счета украинцев: что еще изменяет новый закон, этот документ упрощает поиски средств на счетах украинцев, ускоряет взыскание и усиливает влияние реестра должников.

Порядок действий неизменен, для начала нужно судебное решение, однако цифровизация даст скорость. "Увеличиваются скорости наложения ареста, но и увеличиваются скорости снятия арестов в случае погашения задолженности", — подчеркнул руководитель направления Compliance A — Банка Александр Вавелюк.

Государство фактически превращает исполнение судебных решений из медленной процедуры в быстрый и действенный механизм воздействия на должника. Единый реестр должников перестает быть формальностью — он становится реальным ограничителем доступа к активам и финансовым операциям, говорят собеседники "Телеграфа".

Уйти от ответственности будет сложнее — должники не смогут свободно продавать имущество, оформлять залоги, брать кредиты или регистрировать новые активы. Любые попытки провести такие операции будут проверяться через реестр, и в случае наличия долга будут блокироваться.

Более того, к процессу контроля подключаются все ключевые учреждения — банки, нотариусы, государственные регистраторы, сервисные центры МВД и другие. Они обязаны не только отказывать должникам в проведении операций, но и сообщать о таких попытках исполнителей не позднее следующего рабочего дня.

Еще одно существенное изменение — все структуры должны интегрироваться в автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП), что позволит исполнителям получать информацию об активах должника значительно быстрее и без бумажных проволочек. Если раньше часть счетов можно было "потерять" из-за отсутствия банка в системе, теперь к ней должны подключиться все финансовые учреждения.

На практике это означает, что найти счета, депозиты или другие активы должника станет гораздо легче. В то же время, сами должники потеряют возможность делать большие покупки на собственное имя — недвижимость, автомобили или другие дорогие активы просто не зарегистрируют в случае наличия долга.

Отдельно усиливается контроль и за финансовыми инструментами – ценными бумагами и электронными деньгами. Теперь и эти активы могут оперативно попадать под арест благодаря новому закону. "Он адаптирует депозитарную систему к тому, чтобы ограничения по ценным бумагам конкретного собственника могли устанавливаться и сниматься также на основании решений государственного или частного исполнителя. Кроме того, открытие или закрытие счета в ценных бумагах лицу, внесенному в Единый реестр должников, также попадает в сферу контроля с обязанностью уведомления исполнителя", — подчеркнула юрист Legal Strategy Ирина Гриценко.

В то же время, для тех, кто погашает задолженность, предусмотрено быстрое снятие ограничений — в некоторых случаях даже автоматически уже на следующий день. В частности, речь идет о долгах до 86,5 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что налоговый долг может появиться даже тогда, когда банк прощает должнику часть кредита. Налоговая считает это полученным благом.