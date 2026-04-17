На авианосцах США заканчивается еда: даже кофеварка сломалась (фото)

Члены семей военнослужащих отправляют им коробки с продуктам, но они не доходят

На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, которые находятся на Ближнем Востоке для войны с Ираном, внезапно возникла проблема с питанием — еда заканчивается, порции теперь маленькие и продукты порой приходится делить между собой.

О трудностях с питанием рассказали родственники американских военнослужащих, которые получили от них соответствующие фотографии. Об этом пишет USA Today.

На одном из фото было заметно, что поднос пустой на две трети, а на нем была лишь небольшая порция измельченного мяса и одна лепешка.

Питание на борту Tripoli. Фото: USA Today

На еще одном фото ужина в середине апреля на борту авианосца USS Abraham Lincoln, которым поделился военнослужащий со своей семьей, еда была столь же неаппетитной: небольшая горсть вареной моркови, сухая мясная котлета и серое переработанное мясо.

Военные говорят родственникам, что запасы свежих овощей и фруктов почти подошли к концу, а еда становится однообразной. Они едят, когда могут, и делят еду поровну, если одному достается больше, чем другим. Кроме того, бывают проблемы с нехваткой средств гигиены и поломки оборудования на борту. К примеру, на одном из кораблей сломалась кофеварка.

Дело в том, что корабли по типу Abraham Lincoln и Tripoli находятся далеко от баз снабжения. То есть, еду, воду и другие необходимые вещи им необходимо регулярно поставлять другими судами или через порты. Если есть задержки в поставках или же происходят перебои в маршрутах, это сразу сказывается на запасах.

Tripoli находится в море уже больше месяца, а другие корабли — намного дольше. 15 апреля USS Gerald R. Ford побил рекорд самого длительного развёртывания авианосца со времён Холодной войны — 295 дней.

Тем временем члены семей военнослужащих наполняют коробки вещамии продуками: помадкой, леденцами Jolly Ranchers, книгами с кроссвордами, игральными картами, зубной пастой, витаминами печеньем, носками и т.д. Однако доставка почты в военные почтовые индексы на Ближнем Востоке была приостановлена ​​на неопределенный срок с апреля, и посылки, находящиеся в пути, теперь буквально висят в неопределенности.

Люди собирают посылки с предметами первой необходимости. Фото: USA Today

Посылки были отправлены почти месяц назад, но ни одна из них до сих пор не дошла до места назначения.

"У нас самая сильная армия в мире. Не должно быть проблем с нехваткой продовольствия, и не должно быть проблем с доставкой почты на корабль", — сказал отец одной из военных, который также ранее служил в морской пехоте.

Что обычно едят на авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln

Командование военно-морских систем снабжения (NAVSUP) выпускает план питания для всех кораблей флота ВМС США на ротационной основе с 21-дневным циклом. Меню имеет две версии, чтобы обеспечить питанием любой корабль в море или в порту. Меню не меняются в зависимости от сезонной доступности продуктов питания, а выпускаются для командований по регионам. Об этом говорится на официальном сайте американского правительства.

Авианосец Abraham Lincoln

Кулинарные специалисты корабля "Abraham Lincoln" готовят еду примерно для 2100 рядовых моряков в порту. В море это число возрастает до более чем 4200 рядовых моряков. Для этого требуется открытие второй столовой для экипажа, в которой есть отдельное меню. В столовой старшин и кают-компании меню рассчитаны на 300-360 старшин и офицеров как в порту, так и в море. Это число также может увеличиться, чтобы обеспечить питанием любые эскадрильи, находящиеся на борту корабля вместе с экипажем.

Авианосец Tripoli

В любой день у моряка на авианосце или эсминце будет множество вариантов питания. Главная линия раздачи работает как столовая, предлагая разнообразные основные блюда и гарниры. Вот пример того, как может выглядеть питание в течение дня:

Завтрак: яичница-болтунья, бекон, сосиски, кукурузная каша, овсянка, блины или французские тосты, свежие фрукты, йогурт и разнообразные хлопья. Также часто предлагается бар с омлетами.

яичница-болтунья, бекон, сосиски, кукурузная каша, овсянка, блины или французские тосты, свежие фрукты, йогурт и разнообразные хлопья. Также часто предлагается бар с омлетами. Обед: На основной линии могут быть представлены запеченная курица, ростбиф или рыба. В качестве гарниров предлагаются картофельное пюре, овощи на пару и рис. На "быстрой линии" часто предлагаются варианты быстрого приготовления, такие как бургеры, хот-доги и картофель фри. Кроме того, всегда доступны салат-бар и сэндвич-бар.

На основной линии могут быть представлены запеченная курица, ростбиф или рыба. В качестве гарниров предлагаются картофельное пюре, овощи на пару и рис. На "быстрой линии" часто предлагаются варианты быстрого приготовления, такие как бургеры, хот-доги и картофель фри. Кроме того, всегда доступны салат-бар и сэндвич-бар. Ужин: Ужин предлагает такое же разнообразие, как и обед, часто с тематическими вечерами. Вы можете найти "Тако по вторникам", "Вечер пасты" или "Крылышки по средам". Эти специальные мероприятия помогают разнообразить монотонность долгих периодов в море.

Что обычно едят на авианосцах. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

