Резкое потепление мчит в Днепр: когда ждать почти "летней" погоды и больше 20 градусов

Теплую погоду могут подпортить дожди

В Днепр скоро придет заметное потепление. Воздух в областном центре может прогреться почти до "летних" показателей.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным сервиса Meteofor, с 24 по 30 апреля в областном центре ожидается потепление. Столбики термометров в эти дни могут находиться на уровне +15+23 градуса. Возможны редкие небольшие дожди.

О потеплении также сообщают и специалисты сайта Meteo.ua. Однако, по их прогнозу, оно ожидается немного позже — со 2 по 16 апреля. Температура воздуха в этот период ожидается на уровне +16+25 градусов. Однако теплую погоду могут подпортить дожди.

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказывал о том, что над Украиной сейчас доминирует глубокий высотный циклон — его верхний предел достигает 16 км, выходя в нижнюю стратосферу. Он формирует ядро холода в тропосфере и поддерживает циклон "Rapunzel", несущий осадки и пониженный температурный режим.

Однако европейские прогностические модели дают надежду: уже в начале новой рабочей недели арктический холод начнет ослабевать.

"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", — прогнозирует Постригань.

