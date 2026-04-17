Такого флота у Украины ещё не было: "демилитаризация" снова пошла не по плану

У Украины самый мощный противоминный потенциал на море за всю историю. Такой вывод сделал военный аналитик и председатель правления ОО "Украинский милитарный центр" Тарас Чмут после публичного объявления о передаче Украине противоминного корабля, который получит имя "Геническ".

Во флоте уже несколько кораблей от Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

Всего в активе Украины пока противоминные корабли "Чернигов", "Черкассы", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ", три противоминных катера, минный заградитель "Балта" и отряд водолазов-саперов в составе 801 Центра, перечисляет Чмут. "Телеграф" расскажет, что известно об основных кораблях.

Три противоминных корабля класса Alkmaar (Tripartite) от Бельгии и Нидерландов

"Геническ", который еще называется Makkum, — последний из переданных кораблей. Сейчас на нем еще проходят обучение украинские моряки. Передают его Украине Нидерланды. Судно должно принять участие в международных учениях Sea Breeze в 2027 году. Два других корабля этого типа — "Мариуполь" и "Мелитополь", Украина получила от Нидерландов и Бельгии в 2025 году.

Противоминный корабль Makkum/ Источник: Офис президента

Корабли класса Alkmaar строили в 80-х и 90-х годах прошлого века на основе французских кораблей типа Circé. Делали их вместе с Францией и Бельгией. Эти корабли специализируются на обнаружении и уничтожении морских мин для обеспечения безопасности судоходства.

Корабли этого класса изготовлены из композитных материалов (полиэстер, усиленный стекловолокном), чтобы минимизировать магнитное поле и повысить стойкость к подводным взрывам. В начале 2000-х корабли прошли глубокую модернизацию. Установили систему управления Atlas Elektronik INCMS, гидролокатор Thales 2022 Mk III, систему идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV. Из вооружения – пулеметы 12,7-мм. Тонажность нидерландских кораблей была увеличена до 630 т.

Корабли класса Sandown от Великобритании

"Чернигов" на учениях "Joint Warrior -23-II"/Источник: ВМС ВС Украины

Британские корабли класса Украина приобрела раньше — это "Черкассы" и "Чернигов". Их тоннажность – 450 тонн. Эти корабли — британская разработка и они моложе предыдущих. В частности, один из них был спущен на воду в 2001 году. Вооружение – 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм, на эти корабли также установили автоматизированную систему Atlas Elektronik INCMS. Корпуса изготовлены из стеклопластика, армированного пластиком, чтобы уменьшить магнитный след и риск детонации мин.

На этих кораблях украинские моряки уже участвовал в многонациональном обучении "Joint Warrior -23-II" в пределах территориальных вод Великобритании. В настоящее время корабли базируются в этой стране.

На этих кораблях украинские моряки уже участвовал в многонациональном обучении "Joint Warrior -23-II" в пределах территориальных вод Великобритании. В настоящее время корабли базируются в этой стране.