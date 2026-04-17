Из-за цен на нефть подорожает не только бензин. Что в зоне риска

В этом году украинцы могут не дождаться традиционного снижения цен на сельхозпродукцию в мае

В марте из-за войны в Иране в Украине выросли цены только на горючее. Однако уже в апреле можно ожидать роста стоимости и других товаров.

Такой прогноз дал заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило "РБК-Украина". По его словам, больше всего подорожают товары, которые везут издалека, то есть импорт.

"Преимущественно это — непродовольственный сегмент. На фоне девальвационных ожиданий увеличение цены может быть ощутимым, однако оно будет ограничиваться ослаблением покупательной способности", — пояснил эксперт.

По его оценкам, традиционного снижения цен на сельхоз товары в мае может и не быть. Кроме того, возможна вторая волна роста цен — в сентябре, когда будут закладываться запасы нового урожая.

"Если до этого ситуация на рынке горючего не уляжется, эта волна тоже может быть ощутима", — резюмировал Жалило.

