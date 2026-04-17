Решение о повышении предельной цены на электроэнергию выглядит коррупционным — эксперт

Эксперт говорит, что повышение граничных цен поддерживает и бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Импортеры электроэнергии и владельцы распределенной генерации требуют повысить прайс-кепы. Однако промышленники и крупные ассоциации бизнеса, включая производителей оружия, выступают против. Поскольку это приведет к резкому удорожанию электроэнергии. Об этом пишет экономический эксперт Сергей Лямец.

По его словам, последствия такого повышения станет рост стоимости всей электроэнергии для бизнеса. К примеру, благодаря такой политике 2023 по 2026 год предельная цена электроэнергии для небытовых потребителей выросла почти вдвое — с 9000 до 16000 грн/МВт·ч.

По мнению экономиста, решение о поднятии прайс-кепов выглядит очень кулуарным и даже коррупционным. И есть две группы выгодоприобретателей. Первая – это трейдеры.

"Трейдеры хотят высоких прайс-кепов, потому что это их прибыль. Трейдеры покупают дешевую атомную энергию в "Энергоатоме" или импортируют по европейским ценам. Продают по "разогнанной" импортом рыночной цене. Часть доходов идет также "Энергоатому", "Укргидроэнерго" и другим трейдерам, но их доля — ничто по сравнению с трейдерами. По некоторым оценкам, в январе-феврале 2026 года трейдеры заработали дополнительно 4,5 – 6,5 млрд грн", – раскрывает секреты рынка Сергей Лямец.

Успех такой схемы состоит из множества составляющих. Одна из них — это прайс-кепы, и здесь желательно иметь "своего" министра энергетики и премьер-министра, а также "своих" людей в Нацкомиссии по тарифам. Другое условие — нужен контроль над "Энергоатомом", чтобы он и дальше продавал свою энергию по дешевке.

Вторая группа, заинтересованная в высокой стоимости электроэнергии, — это владельцы так называемой распределенной генерации. "Себестоимость их электроэнергии высока и они не могут конкурировать с "Энергоатомом", "Укргидроэнерго" или даже ТЭС. Однако, когда прайс-кепы высокие, то общая оптовая цена электроэнергии растет — и они наконец-то могут продать свою энергию и получить прибыль", — рассказывает эксперт.

По его информации, одним из активных лоббистов повышения прайс-кепов является совладелец проекта по распределенной энергетике и экс-глава государственной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы имеем дело с очень прибыльным, но в то же время кулуарным бизнесом. Утверждения лоббистов, что нужно стимулировать импорт, не выдерживают критики. Ведь импорт электроэнергии можно стимулировать другими инструментами", — говорит экономический эксперт.