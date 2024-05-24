Мошенничество с банковскими картами – преступники не устают удивлять

Есть один самый надежный способ защиты

Платежная карта остается не только удобным средством не только для платежа, но и для мошеннических действий против ее обладателя. В украинских банках знают о подобных действиях и стараются максимально разнообразить свои системы защиты карт клиентов. Об этом "Телеграфу" рассказала заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская. При этом отметила, что 83% всех мошенничеств с картами происходят в Интернете, а ущерб от карточных афер в 2023-м году вырос на 70% в сравнении с 2022-м и составил 800 млн грн.

По словам специалиста, для защиты карточных счетов своих клиентов банки используют различные системы:

прежде всего, это система подтверждения личности при совершении операций: использование личного кода при входе в мобильное приложение, подтверждение операций по покупке и операций по перерасчету средств через смс с одноразовым паролем или с помощью повторной авторизации в мобильном приложении;

также верифицированный звонок оператора банка в случае подозрительно чрезмерной активности по карте (но оператор банка никогда не потребует разглашения личных данных гражданина);

еще немаловажный момент для более надежной защиты – это привязывание номера телефона (SIM-карты) к личным данным (то есть добровольное усиление идентификации клиента).

"Если отбросить вычурность карточных преступников, то можно сказать, что технически платежные карты максимально защищены, безопасны и надежны для их пользователей. Главное всегда соблюдать правила — никому и никогда не разглашать всю "исходную" информацию о карте: номер, срок действия, CVV-код, логин и пароль для входа в банковское приложение, получаемые одноразовые пароли", — сказала эксперт.

По этим причинам, считает Анна Довгальская, основной опасностью является выдача владельцем карты своих карточных данных. Это могут быть письма и сообщения от якобы "благотворителей", обещающих финансовую помощь, но для ее получения почему-то необходимо указать личные данные карты. Получив же коды доступа граждан к приложениям мобильных операторов, могут изготовить дубликаты SIM-карт (как физических, так и электронных).

Как подчеркнула банкирша, гражданам стоит обратить особое внимание еще и на телефонное мошенничество — достаточно профессиональные уговоры со стороны аферистов предоставить необходимые карточные реквизиты, якобы от работников финучреждения. Также желательно ответственно отнестись к оплате картой на сомнительных интернет-площадках или к разглашению личных данных на выполнение условий участия в какой-то "выгодной", "беспроигрышной" лотерее или конкурсе.

Вместе с тем, обмануть могут не только при пользовании карточкой или совершении покупки в Интернете, но и, например, при поиске работы.