Учился в московской семинарии и имеет звание Героя Украины: как в молодости выглядел патриарх УПЦ КП Филарет

Сегодня святейший патриарх отмечается день рождения — ему исполнилось 96 лет

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в этот день, 23 января, отмечает день рождения. Священнослужителю исполнилось 96 лет. Большую часть своей жизни он посвятил служению Богу и сейчас остается патриархом Украинской церкви Украины Киевского патриархата.

"Телеграф" в день рождения Филарета решил вспомнить, как он выглядел в молодости.

Филарет. Фото: Getty Images

Филарет — что о нем известно

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (мирское имя Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатном на Донбассе. Его отец был простым шахтером, а мама домохозяйкой. В 14 лет после смерти отца во время Второй мировой войны, Михаил решил стать священнослужителем.

Известно, что он закончил Московскую духовную семинарию Русской православной церкви и в 1950 году принял монашеский постриг, получив церковное имя Филарет. В 1952 году он окончил курс Московской духовной академии со степенью кандидата богословия, после чего стал преподавателем Священного Письма в Московской духовной семинарии. Позже он стал преподавателем уже в духовной академии, где получил звание доцента.

В 1968 году Святейшим Патриархом Алексием Филарет был возведен в сан митрополита. Уже в 1990 году Филарет был одним из кандидатов на пост московского патриарха, но проиграл эти выборы.

После получения Украиной независимости, в 1991 году Филарет добился от Российской православной церкви самостоятельности и независимости для Украинской православной церкви в управлении. Однако это не была полная автономия от РПЦ. В то же время митрополит Филарет стал предстоятелем Украинской Православной Церкви с титулом "Митрополит Киевский и всей Украины".

Филарет. Фото: Getty Images

Мало кто знает, что во времена Евромайдана в Украине Филарет поддержал революционные настроения украинцев. Он пустил людей, которые убегали от беркутовцев в Михайловский собор в Киеве. Стоит также отметить, что в 8 января 2019 года Филарет получил звание Герой Украины "за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины".

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