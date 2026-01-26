Євро та долар стануть ще дорожче? Що буде з курсом валют у лютому

Ситуація залежить не тільки від відносин США та Європи

У лютому в Україні ситуація з курсом валюти може набути помірної стабільності. Однак це досить швидко можуть змінити не тільки міжнародні чинники.

Що треба знати:

Станом на кінець січня курс долара становить 42,6, курс євро — 50,6

На ситуацію з валютами впливає загострення торговельних відносин між США та ЄС

Співвідношення між валютами може коливатися в межах 1,15–1,2

Про це Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ, розповів "Телеграфу". За його словами, динаміка долара та євро у лютому залежить від ситуації на світовому ринку.

Адже потенційне загострення торговельних відносин між США та Європейським Союзом може призвести до "розгойдування" курсів долара та євро. Результати таких гойдалок можуть бути різними. Стан невизначеності на ринку може вплинути й на зростання вартості золота.

Додамо, що станом на 26 січня курс євро, за даними Мінфіну, становить 50,6, а долара — 42,9.

Курс євро в Україні зараз

Курс долара в Україні зараз

Мамедов наголошує: "У такий суперечливий час співвідношення між доларом і євро може коливатися в межах 1,15–1,2, що безпосередньо відображатиметься на курсі європейської валюти в Україні".

При цьому внутрішній курс євро формуватиметься як похідна від глобального співвідношення долар/євро та курсу гривні до долара. Тобто курс євро в Україні відповідатиме вартості цієї валюти щодо долара.

Лютий може стати періодом помірної курсової стабільності для українського валютного ринку. Очікується поступове зниження напруги, що відобразиться у динаміці основних валют. За базовими прогнозами, офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43,5 грн, а євро — 49-51,5 грн, залежно від ситуації на світових фінансових ринках.

Водночас, Мамедов каже, що ці прогнози досить неточні та обережні, адже ринок наразі залежить від багатоьох факторів. Особливо від поведінки "великих гравців", чиї дії зазвичай швидко підхоплює курс.

