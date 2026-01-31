Безумная экономия до 700 грн. В Сильпо обвалились цены на ходовые товары

Скидки действуют до 4 февраля

В сети магазинов "Сильпо" сделали скидки до -50% и более на самые распространенные товары. Сейчас их можно купить по сниженной цене и сэкономить немало денег.

"Телеграф" расскажет о товарах, которые продают со скидкой в Сильпо. Отметим, что акционная цена действует с 29 января по 4 февраля включительно.

Какие товары на скидках в Сильпо

Масло "Селянське" сладкосливочное экстра 82%, 180 г продают со скидкой в 42% за 74,99 грн. Обычная цена составляет 129 грн.

Акция на масло в Сильпо

Молоко ультрапастеризованное Слов'яночка 2,5% т/п, 950 г по акции стоит 39,99 грн. Скидка составляет 43%, а обычная цена – 69,99 грн.

Акция на молоко в Сильпо

Капсулы для стирки Persil Universal, 35 шт. имеют наибольшую скидку в магазине — 62%. Стоит упаковка сейчас 349 грн, вместо 929 грн.

Акция на капсулы для стирки в Сильпо

Сыр Polmlek Гауда 43% 100 г на скидках стоит 29,90 грн, без акции 59,90. То есть цена снижена на 50%.

Акция на сыр в Сильпо

Пельмени "Левада" с мясом индейки и другими видами мяса, 400 г продают по 59,99 грн. Скидка составляет 46%. Обычная цена — 112 грн.

Акция на пельмени в Сильпо

Тунец полосатый "Премия" в собственном соку, 3 баночки в упаковке стоят со скидкой в 49% 149 грн, а без акции — 294 грн.

Акция на тунец в Сильпо

Заметим, что акции на товары действуют при их наличии до 4 февраля. Цену магазин и производитель снижает не из-за срока годности, а из-за внутренних правил сети. Таким образом, супермаркеты сохраняют нужный уровень товарооборота и привлекают покупателей.

Однако при покупке внимательно проверяйте целостность товара, сроки годности и чек после покупки. А также не забывайте сканировать бонусную карту, которая дает дополнительные скидки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие акции в АТБ действуют на колбасы и сыры известных брендов до 3 февраля.