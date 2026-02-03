В "АТБ" действуют скидки от 40%: полный список акционных товаров, которые стоит сейчас купить

Можно сэкономить на кофе и колбасе

В сети супермаркетов "АТБ" продолжается масштабная акция со скидками более 40% на популярные продукты питания и напитки. Значительное снижение цен коснулось кофе, чая, соусов, колбасных изделий и майонезов.

Большинство предложений действуют только 3 февраля. Подробнее об этом написал "Телеграф".

"Вкусные" скидки в "АТБ"

Кофе

Ambassador Majestic, 1 кг — 565,90 грн (-44%)

Ambassador Dark Roast молотая, 225 г — 131,90 грн (-44%)

Ambassador Premium растворная сублимированная, 200 г — 256,50 грн (-44%)

Ambassador Premium молотая, 225 г — 151,50 грн (-44%)

Jacobs Monarch растворимая сублимированная, 280 г — 399,90 грн (-41%)

Jacobs Monarch мелена, 230 г — 174,90 грн (-41%)

Jacobs Monarch растворимая сублимированная, 95 г — 193,90 грн (-41%)

Чай

Monomax 1001 Nights, 30 пакетиков — 32,50 грн (-40%)

Monomax Exclusive Green Tea, 25 пакетиков — 28,70 грн (-40%)

Monomax Earl Grey, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)

Monomax Kenya, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)

Monomax Wild Berry, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)

Скидки в "АТБ". Фото: скрин из магазина

Соусы и майонезы

"Щедро" Сырный, 200 г — 22,70 грн (-40%)

"Щедро" Кисло-сладкий, 200 г — 22,50 грн (-40%)

Майонез "Щедро" Салатный 30%, 300 г — 23,80 грн (-40%)

Майонез "Щедро" Провансаль 67%, 300 г — 30,50 грн (-40%)

Колбасные изделия (скидки 40%)

"Мясная лавка" Балыкова, 0,5 кг — 98,90 грн (-40%)

Изделие фаршевое, колбасный ряд, 420 г — 48,90 грн (-40%)

Что купить в "АТБ" уже сейчас. Фото: скрин из магазина

Почему в магазинах действуют такие скидки

Некоторые считают, что скидки бывают на товары с близким сроком годности, но обычно это просто способ магазинов увеличить продажи и привлечь внимание клиентов.

Скидки в магазинах появляются по нескольким причинам: чтобы быстрее продать старые товары и освободить место для новых, чтобы заинтересовать покупателей купить больше или попробовать что-нибудь новое, а также в конце сезона, когда некоторые продукты менее популярны.

