В "АТБ" действуют скидки от 40%: полный список акционных товаров, которые стоит сейчас купить

Марина Бондаренко
Магазин Новость обновлена 03 февраля 2026, 11:28
Можно сэкономить на кофе и колбасе

В сети супермаркетов "АТБ" продолжается масштабная акция со скидками более 40% на популярные продукты питания и напитки. Значительное снижение цен коснулось кофе, чая, соусов, колбасных изделий и майонезов.

Большинство предложений действуют только 3 февраля. Подробнее об этом написал "Телеграф".

"Вкусные" скидки в "АТБ"

Кофе

  • Ambassador Majestic, 1 кг — 565,90 грн (-44%)
  • Ambassador Dark Roast молотая, 225 г — 131,90 грн (-44%)
  • Ambassador Premium растворная сублимированная, 200 г — 256,50 грн (-44%)
  • Ambassador Premium молотая, 225 г — 151,50 грн (-44%)
  • Jacobs Monarch растворимая сублимированная, 280 г — 399,90 грн (-41%)
  • Jacobs Monarch мелена, 230 г — 174,90 грн (-41%)
  • Jacobs Monarch растворимая сублимированная, 95 г — 193,90 грн (-41%)

Чай

  • Monomax 1001 Nights, 30 пакетиков — 32,50 грн (-40%)
  • Monomax Exclusive Green Tea, 25 пакетиков — 28,70 грн (-40%)
  • Monomax Earl Grey, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)
  • Monomax Kenya, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)
  • Monomax Wild Berry, 45 пакетиков — 35,90 грн (-40%)
Скидки в "АТБ" на продукты 3 февраля 2026
Соусы и майонезы

  • "Щедро" Сырный, 200 г — 22,70 грн (-40%)
  • "Щедро" Кисло-сладкий, 200 г — 22,50 грн (-40%)
  • Майонез "Щедро" Салатный 30%, 300 г — 23,80 грн (-40%)
  • Майонез "Щедро" Провансаль 67%, 300 г — 30,50 грн (-40%)

Колбасные изделия (скидки 40%)

  • "Мясная лавка" Балыкова, 0,5 кг — 98,90 грн (-40%)
  • Изделие фаршевое, колбасный ряд, 420 г — 48,90 грн (-40%)
Скидки в "АТБ" на продукты 3 февраля 2026
Почему в магазинах действуют такие скидки

Некоторые считают, что скидки бывают на товары с близким сроком годности, но обычно это просто способ магазинов увеличить продажи и привлечь внимание клиентов.

Скидки в магазинах появляются по нескольким причинам: чтобы быстрее продать старые товары и освободить место для новых, чтобы заинтересовать покупателей купить больше или попробовать что-нибудь новое, а также в конце сезона, когда некоторые продукты менее популярны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую выгодную скидку заметили в "Сильпо". На чем удастся сэкономить почти вдвое.

