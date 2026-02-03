Сардельки, сосиски, салями: экономия в некоторых супермаркетах может превышать 200 грн

В целом самые дешевые предложения есть в "ЕкоMarket"

Цены на популярные колбасы и сосиски в супермаркетах Украины существенно различаются. Одни и те же продукты в разных магазинах могут стоить на десятки или сотни гривен больше.

"Телеграф" сравнил актуальные цены на вареную, копченую колбасу, сосиски, сардельки и балык и показал, где сейчас выгоднее покупать. Данные взяли в "GoToShop.ua".

Где сейчас самые дешевые колбасы и сосиски: сравнение цен в супермаркетах

Балык "Укрпромпостач Особливий" свиной копчено-вареный

"ЕкоMarket" — 499,0 грн

— 499,0 грн "Novus" — 669,0 грн

Дешевле всего балык покупать в "ЕкоMarket", экономия составит 170 грн на одной упаковке.

Балык "Укрпромпостач" дешевле всего в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Сардельки "Ювілейний" телячьи люкс

"Сильпо" — 299-394 грн

— 299-394 грн "Фора" — 395 грн

Самый доступный вариант — "Сильпо", минимальная цена 299 грн, что на 96 грн дешевле "Форы".

Сардельки "Ювілейний" самые дешевые в "Сильпо". Фото: GoToShop.ua

Сосиски "М'ясна гільдія" со сливками и телятиной 285 г

"Metro" — 69,0 грн

— 69,0 грн " ЕкоMarket" — 70-116 грн

— 70-116 грн "Varus" — 117,90 грн

— 117,90 грн "Auchan" — 126,10 грн

Дешевле всего эти сосиски сейчас у "Metro", экономия до 57 грн по сравнению с "Auchan".

Сосиски "М'ясна гільдія" со сливками – выгоднее в "Metro". Фото: GoToShop.ua

Сосиски "М'ясна гільдія Mozzarella" с творогом 285 г

"ЕкоMarket" — 40,0 грн

— 40,0 грн "Сильпо" — 99,0 грн

— 99,0 грн "Auchan" — 119,0 грн

— 119,0 грн "Novus" — 124,0 грн

Очевидно, что здесь самая большая экономия у "ЕкоMarket" — до 84 грн на одной упаковке.

"ЕкоMarket" предлагает минимальную цену на сосиски "М'ясна гільдія Mozzarella". Фото: GoToShop.ua

Колбаса "Самобранка Лікарська" вареная 500 г

"ЕкоMarket" — 129,90 грн

— 129,90 грн "Metro" — 153,36 грн

У "ЕкоMarket" дешевле на 23,46 гривны.

"Лікарська Самобранка" дешевле в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Колбаса "М'ясна Гільдія Салямі Королівська" сырокопченая 320 г

"Metro" — 139,0 грн

— 139,0 грн "ЕкоMarket" — 350,0 грн

Дешевле всего покупать в "Metro", экономия почти 211 грн.

Салями «М'ясна Гільдія» выгодно покупать у "Metro". Фото: GoToShop.ua

Колбаса "Бащинський МК Зерниста" полукопченая 300 г

"ЕкоMarket" — 39,99 грн

— 39,99 грн "Novus" — 84,99 грн

Самая низкая цена в "ЕкоMarket" — 39 грн, что позволяет сэкономить до 45,99 грн по сравнению с "Novus".

Полукопченая "Бащинський МК Зерниста" дешевле в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

