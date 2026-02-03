Сардельки, сосиски, салями: экономия в некоторых супермаркетах может превышать 200 грн
В целом самые дешевые предложения есть в "ЕкоMarket"
Цены на популярные колбасы и сосиски в супермаркетах Украины существенно различаются. Одни и те же продукты в разных магазинах могут стоить на десятки или сотни гривен больше.
"Телеграф" сравнил актуальные цены на вареную, копченую колбасу, сосиски, сардельки и балык и показал, где сейчас выгоднее покупать. Данные взяли в "GoToShop.ua".
Где сейчас самые дешевые колбасы и сосиски: сравнение цен в супермаркетах
Балык "Укрпромпостач Особливий" свиной копчено-вареный
- "ЕкоMarket" — 499,0 грн
- "Novus" — 669,0 грн
Дешевле всего балык покупать в "ЕкоMarket", экономия составит 170 грн на одной упаковке.
Сардельки "Ювілейний" телячьи люкс
- "Сильпо" — 299-394 грн
- "Фора" — 395 грн
Самый доступный вариант — "Сильпо", минимальная цена 299 грн, что на 96 грн дешевле "Форы".
Сосиски "М'ясна гільдія" со сливками и телятиной 285 г
- "Metro" — 69,0 грн
- "ЕкоMarket" — 70-116 грн
- "Varus" — 117,90 грн
- "Auchan" — 126,10 грн
Дешевле всего эти сосиски сейчас у "Metro", экономия до 57 грн по сравнению с "Auchan".
Сосиски "М'ясна гільдія Mozzarella" с творогом 285 г
- "ЕкоMarket" — 40,0 грн
- "Сильпо" — 99,0 грн
- "Auchan" — 119,0 грн
- "Novus" — 124,0 грн
Очевидно, что здесь самая большая экономия у "ЕкоMarket" — до 84 грн на одной упаковке.
Колбаса "Самобранка Лікарська" вареная 500 г
- "ЕкоMarket" — 129,90 грн
- "Metro" — 153,36 грн
У "ЕкоMarket" дешевле на 23,46 гривны.
Колбаса "М'ясна Гільдія Салямі Королівська" сырокопченая 320 г
- "Metro" — 139,0 грн
- "ЕкоMarket" — 350,0 грн
Дешевле всего покупать в "Metro", экономия почти 211 грн.
Колбаса "Бащинський МК Зерниста" полукопченая 300 г
- "ЕкоMarket" — 39,99 грн
- "Novus" — 84,99 грн
Самая низкая цена в "ЕкоMarket" — 39 грн, что позволяет сэкономить до 45,99 грн по сравнению с "Novus".
