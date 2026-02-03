Сардельки, сосиски, салямі: економія в деяких супермаркетах може перевищувати 200 грн
Загалом найдешевші пропозиції є у "ЕкоMarket"
Ціни на популярні ковбаси та сосиски в супермаркетах України відрізняються суттєво. Одні й ті самі продукти в різних магазинах можуть коштувати на десятки чи сотні гривень більше.
"Телеграф" порівняв актуальні ціни на варену, копчену ковбасу, сосиски, сардельки та балик І показали, де зараз вигідніше купувати. Дані взяли у "GoToShop.ua".
Де зараз найдешевші ковбаси та сосиски: порівняння цін у супермаркетах"
Балик "Укрпромпостач Особливий" свинячий копчено-варений
- "ЕкоMarket" — 499,0 грн
- "Novus" — 669,0 грн
Найдешевше балик купувати в" ЕкоMarket", економія складе 170 грн на одній упаковці.
Сардельки "Ювілейний" телячі люкс
- "Сільпо" — 299–394 грн
- "Фора" — 395 грн
Найдоступніший варіант — "Сільпо", мінімальна ціна 299 грн, що на 96 грн дешевше за "Фору".
Сосиски "М’ясна гільдія" з вершками та телятиною 285 г
- "Metro" — 69,0 грн
- "ЕкоMarket" — 70–116 грн
- "Varus" — 117,90 грн
- "Auchan" — 126,10 грн
Найдешевше ці сосиски зараз у "Metro", економія до 57 грн порівняно з "Auchan".
Сосиски "М’ясна гільдія Mozzarella" з сиром 285 г
- "ЕкоMarket" — 40,0 грн
- "Сільпо" — 99,0 грн
- "Auchan" — 119,0 грн
- "Novus" — 124,0 грн
Очевидно, що тут найбільша економія у "ЕкоMarket" — до 84 грн на одній упаковці.
Ковбаса "Самобранка Лікарська" варена 500 г
- "ЕкоMarket" — 129,90 грн
- "Metro" — 153,36 грн
В "ЕкоMarket" дешевше на 23,46 гривні.
Ковбаса "М’ясна Гільдія Салямі Королівська" сирокопчена 320 г
- "Metro" — 139,0 грн
- "ЕкоMarket" — 350,0 грн
Найдешевше купувати в "Metro", економія майже 211 грн.
Ковбаса "Бащинський МК Зерниста" напівкопчена 300 г
- "ЕкоMarket" — 39–99 грн
- "Novus" — 84,99 грн
Найнижча ціна в "ЕкоMarket" — 39 грн, що дозволяє заощадити до 45,99 грн у порівнянні з "Novus".
