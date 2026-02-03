Сардельки, сосиски, салямі: економія в деяких супермаркетах може перевищувати 200 грн

Загалом найдешевші пропозиції є у "ЕкоMarket"

Ціни на популярні ковбаси та сосиски в супермаркетах України відрізняються суттєво. Одні й ті самі продукти в різних магазинах можуть коштувати на десятки чи сотні гривень більше.

"Телеграф" порівняв актуальні ціни на варену, копчену ковбасу, сосиски, сардельки та балик І показали, де зараз вигідніше купувати. Дані взяли у "GoToShop.ua".

Де зараз найдешевші ковбаси та сосиски: порівняння цін у супермаркетах"

Балик "Укрпромпостач Особливий" свинячий копчено-варений

"ЕкоMarket" — 499,0 грн

— 499,0 грн "Novus" — 669,0 грн

Найдешевше балик купувати в" ЕкоMarket", економія складе 170 грн на одній упаковці.

Балик «Укрпромпостач» дешевше в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Сардельки "Ювілейний" телячі люкс

"Сільпо" — 299–394 грн

— 299–394 грн "Фора" — 395 грн

Найдоступніший варіант — "Сільпо", мінімальна ціна 299 грн, що на 96 грн дешевше за "Фору".

Сардельки «Ювілейний» найдешевші у "Сільпо". Фото: GoToShop.ua

Сосиски "М’ясна гільдія" з вершками та телятиною 285 г

"Metro" — 69,0 грн

— 69,0 грн "ЕкоMarket" — 70–116 грн

— 70–116 грн "Varus" — 117,90 грн

— 117,90 грн "Auchan" — 126,10 грн

Найдешевше ці сосиски зараз у "Metro", економія до 57 грн порівняно з "Auchan".

Сосиски "М’ясна гільдія" з вершками — вигідніше в "Metro". Фото: GoToShop.ua

Сосиски "М’ясна гільдія Mozzarella" з сиром 285 г

"ЕкоMarket" — 40,0 грн

— 40,0 грн "Сільпо" — 99,0 грн

— 99,0 грн "Auchan" — 119,0 грн

— 119,0 грн "Novus" — 124,0 грн

Очевидно, що тут найбільша економія у "ЕкоMarket" — до 84 грн на одній упаковці.

"ЕкоMarket" пропонує мінімальну ціну на Сосиски "М’ясна гільдія Mozzarella". Фото: GoToShop.ua

Ковбаса "Самобранка Лікарська" варена 500 г

"ЕкоMarket" — 129,90 грн

— 129,90 грн "Metro" — 153,36 грн

В "ЕкоMarket" дешевше на 23,46 гривні.

"Лікарська Самобранка" дешевше в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Ковбаса "М’ясна Гільдія Салямі Королівська" сирокопчена 320 г

"Metro" — 139,0 грн

— 139,0 грн "ЕкоMarket" — 350,0 грн

Найдешевше купувати в "Metro", економія майже 211 грн.

Салямі «М’ясна Гільдія» вигідно купувати в "Metro". Фото: GoToShop.ua

Ковбаса "Бащинський МК Зерниста" напівкопчена 300 г

"ЕкоMarket" — 39–99 грн

— 39–99 грн "Novus" — 84,99 грн

Найнижча ціна в "ЕкоMarket" — 39 грн, що дозволяє заощадити до 45,99 грн у порівнянні з "Novus".

Напівкопчена «Бащинський МК Зерниста» дешевша в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де українцям вигідніше купувати вершкове масло.