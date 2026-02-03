Разница до 300 грн: сравнение цен на популярный кофе в магазинах

Сравнение показало значительную разницу в ценах на кофе

В украинских супермаркетах зафиксировали существенную разницу в ценах на популярный растворимый кофе. Местами удастся сэкономить до 300 гривен.

Самые выгодные цены на популярный растворимый кофе сейчас предлагают "АТБ", "Maudau" и "ЭкоMarket". Подробнее об этом написал "Телеграф", использовав сравнительные данные сайта "GoToShop.ua".

Кофе Jacobs Monarch растворимый 100 г

"АТБ" — 193,90 грн

— 193,90 грн "Сильпо" — 289,0 грн

— 289,0 грн "МегаМаркет" — 299,90 грн

— 299,90 грн "ЕкоMarket" — 334,0 грн

— 334,0 грн " Фора " — от 327,0 до 345,0 грн

" — от 327,0 до 345,0 грн "Metro" — 357,48 грн

Самая выгодная цена сейчас в "АТБ". Покупатели могут сэкономить до 163,58 грн по сравнению с "ЕкоMarket".

Jacobs Monarch дешевле продается в "АТБ". Фото: GoToShop.ua

Кофейный напиток Jacobs Milka Cappuccino Choco 500 г

"ЕкоMarket" — 278,80 грн

— 278,80 грн "Metro" — 322,92 грн

— 322,92 грн "Сильпо" — 324,0 грн

Самая низкая цена зафиксирована в "ЕкоMarket", что позволяет сэкономить до 45,20 грн по сравнению с "Сильпо".

Кофейный напиток Milka Cappuccino дешевле всего в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Кофе NESCAFÉ Gold растворимый 280 г

"Maudau" — 339,0 грн

— 339,0 грн "АТБ" — 636,50 грн

Выгоднее всего покупать этот кофе в "Maudau", где он дешевле на 297,50 грн по сравнению с "АТБ".

NESCAFÉ Gold значительно дешевле покупать у "Maudau". Фото: GoToShop.ua

Кофе "Черная карта" Gold растворимый 190 г

"Maudau" — 358,0 грн

— 358,0 грн "ЕкоMarket" — 389,90 грн

— 389,90 грн "Auchan" — 562,60 грн

— 562,60 грн "Сильпо" — 589,0 грн

Самая низкая цена также у "Maudau". По сравнению с "Сильпо" покупатели могут сэкономить до 231 грн.

"Черная карта" Gold значительно дешевле в "Maudau". Фото: GoToShop.ua

