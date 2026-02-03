Разница до 300 грн: сравнение цен на популярный кофе в магазинах
Сравнение показало значительную разницу в ценах на кофе
В украинских супермаркетах зафиксировали существенную разницу в ценах на популярный растворимый кофе. Местами удастся сэкономить до 300 гривен.
Самые выгодные цены на популярный растворимый кофе сейчас предлагают "АТБ", "Maudau" и "ЭкоMarket". Подробнее об этом написал "Телеграф", использовав сравнительные данные сайта "GoToShop.ua".
Кофе Jacobs Monarch растворимый 100 г
- "АТБ" — 193,90 грн
- "Сильпо" — 289,0 грн
- "МегаМаркет" — 299,90 грн
- "ЕкоMarket" — 334,0 грн
- "Фора" — от 327,0 до 345,0 грн
- "Metro" — 357,48 грн
Самая выгодная цена сейчас в "АТБ". Покупатели могут сэкономить до 163,58 грн по сравнению с "ЕкоMarket".
Кофейный напиток Jacobs Milka Cappuccino Choco 500 г
- "ЕкоMarket" — 278,80 грн
- "Metro" — 322,92 грн
- "Сильпо" — 324,0 грн
Самая низкая цена зафиксирована в "ЕкоMarket", что позволяет сэкономить до 45,20 грн по сравнению с "Сильпо".
Кофе NESCAFÉ Gold растворимый 280 г
- "Maudau" — 339,0 грн
- "АТБ" — 636,50 грн
Выгоднее всего покупать этот кофе в "Maudau", где он дешевле на 297,50 грн по сравнению с "АТБ".
Кофе "Черная карта" Gold растворимый 190 г
- "Maudau" — 358,0 грн
- "ЕкоMarket" — 389,90 грн
- "Auchan" — 562,60 грн
- "Сильпо" — 589,0 грн
Самая низкая цена также у "Maudau". По сравнению с "Сильпо" покупатели могут сэкономить до 231 грн.
