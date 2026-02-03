Різниця до 300 грн: порівняння цін на популярну каву в магазинах
Порівняння показало значну різницю цін на каву
В українських супермаркетах зафіксували суттєву різницю в цінах на популярну розчинну каву. Місцями вдасться зекономити до 300 гривень.
Найвигідніші ціни на популярну розчинну каву зараз пропонують "АТБ", "Maudau" та "ЕкоMarket". Детальніше про це написав "Телеграф", використавши порівняльні дані сайту "GoToShop.ua".
Кава Jacobs Monarch розчинна 100 г
- "АТБ" — 193,90 грн
- "Сільпо" — 289,0 грн
- "МегаМаркет" — 299,90 грн
- "ЕкоMarket" — 334,0 грн
- "Фора" — від 327,0 до 345,0 грн
- "Metro" — 357,48 грн
Найвигідніша ціна наразі в "АТБ". Покупці можуть заощадити до 163,58 грн у порівнянні з "ЕкоMarket".
Кавовий напій Jacobs Milka Cappuccino Choco 500 г
- "ЕкоMarket" — 278,80 грн
- "Metro" — 322,92 грн
- "Сільпо" — 324,0 грн
Найнижча ціна зафіксована в "ЕкоMarket", що дозволяє зекономити до 45,20 грн у порівнянні з "Сільпо".
Кава NESCAFÉ Gold розчинна 280 г
- "Maudau" — 339,0 грн
- "АТБ" — 636,50 грн
Найвигідніше купувати цю каву в "Maudau", де вона дешевша на 297,50 грн у порівнянні з "АТБ".
Кава "Чорна карта" Gold розчинна 190 г
- "Maudau" — 358,0 грн
- "ЕкоMarket" — 389,90 грн
- "Auchan" — 562,60 грн
- "Сільпо" — 589,0 грн
Найнижча ціна також у "Maudau". У порівнянні з "Сільпо" покупці можуть заощадити до 231 грн.
