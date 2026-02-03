Різниця до 300 грн: порівняння цін на популярну каву в магазинах

Порівняння показало значну різницю цін на каву

В українських супермаркетах зафіксували суттєву різницю в цінах на популярну розчинну каву. Місцями вдасться зекономити до 300 гривень.

Найвигідніші ціни на популярну розчинну каву зараз пропонують "АТБ", "Maudau" та "ЕкоMarket". Детальніше про це написав "Телеграф", використавши порівняльні дані сайту "GoToShop.ua".

Кава Jacobs Monarch розчинна 100 г

"АТБ" — 193,90 грн

— 193,90 грн "Сільпо" — 289,0 грн

— 289,0 грн "МегаМаркет" — 299,90 грн

— 299,90 грн "ЕкоMarket" — 334,0 грн

— 334,0 грн " Фора " — від 327,0 до 345,0 грн

" — від 327,0 до 345,0 грн "Metro" — 357,48 грн

Найвигідніша ціна наразі в "АТБ". Покупці можуть заощадити до 163,58 грн у порівнянні з "ЕкоMarket".

Jacobs Monarch найдешевше продається в "АТБ". Фото: GoToShop.ua

Кавовий напій Jacobs Milka Cappuccino Choco 500 г

"ЕкоMarket" — 278,80 грн

— 278,80 грн "Metro" — 322,92 грн

— 322,92 грн "Сільпо" — 324,0 грн

Найнижча ціна зафіксована в "ЕкоMarket", що дозволяє зекономити до 45,20 грн у порівнянні з "Сільпо".

Кавовий напій Milka Cappuccino дешевше в "ЕкоMarket". Фото: GoToShop.ua

Кава NESCAFÉ Gold розчинна 280 г

"Maudau" — 339,0 грн

— 339,0 грн "АТБ" — 636,50 грн

Найвигідніше купувати цю каву в "Maudau", де вона дешевша на 297,50 грн у порівнянні з "АТБ".

NESCAFÉ Gold значно дешевше купувати в "Maudau". Фото: GoToShop.ua

Кава "Чорна карта" Gold розчинна 190 г

"Maudau" — 358,0 грн

— 358,0 грн "ЕкоMarket" — 389,90 грн

— 389,90 грн "Auchan" — 562,60 грн

— 562,60 грн "Сільпо" — 589,0 грн

Найнижча ціна також у "Maudau". У порівнянні з "Сільпо" покупці можуть заощадити до 231 грн.

«Чорна карта» Gold значно дешевша у "Maudau". Фото: GoToShop.ua

