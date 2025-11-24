Это еще и стратегический объект: зачем Днепру смехотворно короткое метро на 6 станций

Пять станций из шести — глубокой закладки

Днепр имеет одно из самых коротких в Европе метро, которое состоит из 6 станций. Оно имеет одну линию, протяженностью в 7,8 км, время движения в одну сторону составляет 12 минут. Учитывая это, возникает логичный вопрос: зачем строили столь короткое метро.

"Телеграф" решил выяснить это. Отметим, что по состоянию на 2025 год метро перевозит более 20 тысяч пассажиров ежедневно, работая с 5:30 утра до 23:00 вечера с интервалами движения от 5 до 10 минут в пиковые часы.

Зачем в Днепре построили короткое метро

Заложение метро в Днепре состоялось в 1981 году. Тогда оно охватывало ключевые индустриальные и промышленные районы. Цель метро на тот момент заключалась в том, чтобы быстро доставлять рабочих на их предприятия. Именно поэтому построили шесть станций:

Покровская. Конечная станция, глубина 35м.

Покровская станция метро в Днепре

Проспект Свободы. Станция имеет 4 выхода на поверхность. Они расположены на Новокодатской площади — месте, где пересекаются проспект Свободы и улица Панаса Мирного, в 15 метрах от проходной ДЭВЗ (Днепровского электровозостроительного завода).

Станция метро "Проспект Свободы" в Днепре

Заводская. Станция расположена рядом с главным входом в Днепровский завод металлургического оборудования (ДЗМО). Глубина – 30 м, оборудована для велосипедистов с парковками.

Станция метро "Заводская" в Днепре

Металлургов. Расположена близко к Днепровскому металлургическому заводу. Глубина около 55м.

Станция метро "Металлургов" в Днепре

Метростроителей. Выход находится на перекрестке проспекта Сергея Нигояна. Глубина – 40 м.

Станция метро "Метростроителей" в Днепре

Вокзальная. Самая загруженная станция, которая находится на главном вокзале. Ее глубина 42м.

Станция метро "Вокзальная" в Днепре

Выходит, что метро в Днепре строили исключительно для соединения основных предприятий и фабрик. Оно обеспечивало скорейшее прибытие местных жителей на работу. К тому же само строительство метрополитена в Днепре довольно сложная задача, ведь город находится на глубоком залегании пород. Поэтому туннели приходилось прокладывать очень глубоко, что делало строительство медленным и дорогим.

Какая польза от метро в Днепре сейчас

Несмотря на небольшую длину и непрактичное сообщение станций метро, им до сих пор активно пользуются местные. Ежедневно по этому метро ездит около 20 тысяч человек. Кроме того, во время тревоги метро используют в качестве укрытия.

Метро Днепра на карте

Также самые глубокие станции метро "Металлургов" и "Вокзальная" могут сыграть свою роль во время возможного ядерного удара. Но здесь следует учитывать многие факторы, один из самых главных – метро – это не бункер на случай ядерной угрозы. Но глубокие станции могут защитить от облучения, ведь примерно 1 м земли снижает облучение где-то на 1000 единиц.

