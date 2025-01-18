Отель-призрак с недоброй славой: как выглядит самый известный недострой Днепра (фото)

Уникальный проект, который так и не был реализован

В Днепре есть множество знаковых и интересных мест. Одно из них — это легендарная гостиница "Парус", которая возвышается на Набережной города. Это мрачное 28-этажное здание давно стало неофициальным символом города и памятником ушедшей эпохи.

При этом отель-небоскреб успел приобрести дурную славу среди жителей города и стать местом гибели десятков людей. "Парус" неоднократно пытались достроить и даже взорвать, но он продолжает стоять на своем месте.

"Телеграф" рассказывает историю этого грандиозного недостроя, который как поражает своим размахом, так и пугает своей зловещей тишиной.

История строительства "Паруса"

В начале 1970-х годов советская власть решила построить на набережной в Днепропетровске шикарную гостиницу по типу "интурист", которая символизировала бы мощь и силу СССР. Планировалось возвести на берегу Днепра отель-небоскреб в 29 этажей с великолепными видами из окон.

Здесь должны были бы проходить партийные собрания, а также останавливаться иностранные туристы. Высота гостиницы должна была составить 114 метров, а почти 600 гостиничных номеров должны были разместиться в высотной части и насчитывали 996 мест.

Гостиничный комплекс "Парус" должен был совместить под одной крышей торгово-развлекательный, спортивно-оздоровительный и туристический центр с комплексом медицинского и ремонтно-бытового обслуживания.

Проект начали разрабатывать в 1972-1974 годах. Руководителем проекта стал известный архитектор Владимир Зуев вместе со своей командой.

До начала строительства отеля, проект не имел никаких аналогов в мире и в 1974 году он был утвержден. Тогда же и стартовало строительство.

В 1974 году была завершена намывка грунта, а в 1975-м уже были забиты сваи под высотную часть. За три года был возведен каркас здания, а ввести гостиницу в эксплуатацию планировали в 1979 году.

Однако масштабный проект не был проинвестирован полностью — из необходимых 25-ти миллионов рублей на строительство советская власть выделила 10 миллионов, с условием дотаций от местных заводов. Однако через какое-то время выделение средств на строительство гостиницы полностью лягло на плечи днепропетровской власти и оказалось непосильным ярмом.

В 1987-м году активная фаза строительства остановилась из-за недостатка финансирования — на гостиницу не хватило по меньшей мере девяти миллионов. Фактический конец строительства произошел в 1995-м году — на тот момент здание было готово на 80%.

Здесь уже были завершены все основные конструкции, установлены большинство окон и дверей, смонтирована часть коммуникаций. Обсуждались вопросы, какой будет внутренняя отделка и мебель, а работ оставалось всего на полгода ударной стройки.

Но денег не нашлось даже на должную консервацию объекта. Поэтому здание десятки лет стоит с незащищенными стыками и открытый металл разъедает коррозия. Все возможные коммуникации и цветные металлы давно расхищены.

Интересовались гостиницей пару раз зарубежные инвесторы из США и Китая, но дальше слов дело не двигалось. Однако в 2005 году небоскреб был продан ЧП "Ромбус-Приват" за $ 4000 000. По условиям контракта, покупатели должны были достроить отель к 2015 году, но чуда не произошло.

В 2022 году мэр Днепра Борис Филатов принял решения о демонтаже сооружения. Снос запланировали на середину лета 2022-го года, однако в связи с полномасштабным вторжением на территорию Украины этот вопрос пришлось отложить на неопределенный срок.

Слухи о подрыве гостиницы и гигантский трезубец на фасаде

В мае 2014-го года на заброшенной гостинице активные жители города совместно с активистами "Ультрас" нарисовали огромный герб. Всего в создании рисунка было задействовано более сорока человек.

Он имеет высоту 56 метров и стал символом города и прославил "Парус" по всей Украине.

Далее в городе заговорили о масштабном подрыве "Паруса", так как отель якобы было решено снести. Трансляцию взрыва обещали показать даже по каналу Discovery. Все удовольствие стоило около 400 миллионов гривен, но, как вы уже поняли отель на месте и по сей день.

Какую опасность таит в себе "Парус"

По известным данным на территории гостиницы погибло около тридцати человек. Эта заброшка манит любителей экстрима, туристов и уличных художников, однако внутри она таит много опасностей. Здесь прогнили перекрытия, торчит арматура и железные конструкции, а также есть провалы и трещины.

К примеру, в день празднования 235-летия Днепра несколько студенток отправились на "Парус", чтобы посмотреть салют. Одна из студенток-третьекурсниц сорвалась вниз. После еще одной трагедии – самоубийства 13-летней девочки в апреле 2015 года – полиция попросила соответствующие службы заварить все входы и выходы на территорию опасной гостиницы. Но люди до сих пор обходят все запреты и в гостинцу "Парус" даже водят экскурсии.

Парадокс этого отеля-призрака в том, что с одной стороны он таит в себе опасность для людей, а с другой является ярким символов города и многие просто не представляют себе пейзаж на Набережной без легендарного отеля.

Где найти "Парус"

Адрес: улица Сичеславская Набережная, 5.

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