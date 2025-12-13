Загадочное и многострадальное: узнайте это место исполнения желаний в Днепре по фото

Этот художественный объект, установленный почти 10 лет назад, стал настоящим символом Днепра

В Днепре на Фестивальном причале установлен интересный артобъект под названием "Шар желаний". Он символизирует нашу планету и по легендам исполняет любое желание.

"Телеграф" расскажет об этом удивительном месте. Посетители набережной сразу полюбили эту локацию.

Необычный художественный объект был открыт в Днепре в 2016 году. Это большой шар из зеленого стекла, весом 2 тонны, который находится на 7-метровом постаменте из ступенек в форме пирамиды. Городские легенды говорят, что желания, загаданные у этого шара, обязательно сбываются.

Шар желаний в Днепре

За время своего существования, "Шар желаний" неоднократно страдал от рук вандалов. Ее портили граффити и даже полностью разбивали. Однако этот символ Днепра восстанавливался каждый раз и возвращался на свое законное место.

Поврежденный шар желаний в Днепре

Поврежденный шар желаний в Днепре

Этот величественный стеклянный "Шар желаний" всегда привлекает внимание посетителей набережной, а место его расположения имеет особую ауру. С вершины постамента шара открывается живописный вид на левый берег Днепра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая станция метро получила название от одного осенних месяцев.