Днепр резко окутают лютые морозы, но перед этим будет приятная неожиданность

Грядущее потепление будет нестабильным

На Днепр надвигается похолодание. Морозы будут кратковременными, но ощутимыми.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.Так, по данным синоптиков сервиса meteofor, после небольшого потепления, которое прогнозируют с 28 по 30 января (до +1+4 градусов), в областной центр снова придут морозы. Синоптики предполагают, что с 31 января по 5 февраля столбики термометров в городе опустятся до уровня -8-14 градусов. В некоторые дни возможен небольшой снег.

Погода в Днепре

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сайта meteo.ua. Однако там считают, что похолодание будет еще более кратковременным и менее жестким — до -2-8 градусов после потепления до 0+4. Возможен снег и дожди.

Погода в Днепре

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что морозы в Украине отступили, но радоваться рано.