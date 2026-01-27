Дніпро різко огорнуть люті морози, але перед цим буде приємна несподіванка

Майбутнє потепління буде нестабільним

На Дніпро насувається похолодання. Морози будуть короткочасними, але відчутними.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними синоптиків сервісу meteofor, після невеликого потепління, яке прогнозують з 28 по 30 січня (до +1+4 градусів), до обласного центру знову прийдуть морози. Синоптики припускають, що з 31 січня до 5 лютого стовпчики термометрів у місті опустяться до рівня -8-14 градусів. У деякі дні невеликий сніг.

Погода в Дніпрі

Аналогічного погляду дотримуються і фахівці сайту meteo.ua. Однак там вважають, що похолодання буде ще короткочаснішим і менш жорстким — до -2-8 градусів після потепління до 0+4. Можливий сніг та дощі.

Погода в Дніпрі

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морози в Україні відступили, але радіти зарано.