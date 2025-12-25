Коли у Харкові з "прикрученим" опаленням різко потеплішає: прогноз погоди

Тепла чекати не довго

У Харкові після російського обстрілу ТЕЦ у деяких районах знизили температуру теплоносія. І це коли у місті відносно сильний мороз. На щастя невелике потепління вже на порозі.

Що потрібно знати:

У Харкові похолодання та проблеми з опаленням через обстріли

Холод затримається не надовго і вже 26 грудня значно потеплішає

Однак до обласного центру прийдуть опади

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними Укргідрометцентру сьогодні, 25 грудня у Харкові стовпчики термометрів можуть опускатися аж до -11 (вночі) та -5 (вдень). Проте вже з 26 грудня в обласному центрі суттєво потеплішає. Повітря прогріється і його температура триматиметься на рівні -2-4 градуси. Уночі може похолодати до -6. 27 грудня, ймовірно, стане ще тепліше – +1-4.

Погода в Харкові

При цьому в даний час можливі опади у вигляді невеликого снігу або снігу з дощем.

Аналогічної думки дотримуються і синоптики з метеофор. Вони також прогнозують потепління з 26 грудня, коли стовпчики термометрів піднімуться з -12 до -5 (вночі). Можливий мокрий сніг.

Погода в Харкові

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи випаде в Україні сніг на Різдво-2025.