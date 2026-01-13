Били прицельно по укрытию: как выглядит Новая почта после удара по Харькову (фото, видео)
По терминалу Новой почты под Харьковом ударили ракеты "Искандер" и дроны "Shahed"
Во время вражеской атаки на Украину пострадал терминал Новой почты в пригороде Харькова поселке Коротич. Там погибли четыре человека, столько же раненых в больнице. В общей сложности пострадавших — 30 человек.
Что нужно знать:
- Удар пришелся прицельно по укрытию, где находились люди
- Объект атаковали две ракеты "Искандер-М" и четыре дрона "Shahed"
- Терминал почти полностью уничтожен, пожар охватил около 500 кв. м
Россияне уже четвертый раз фактически уничтожают этот терминал, говорит глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что в целом горело на площади около 500 кв.
Двоих погибших удалось идентифицировать, еще двоих узнают. Двое погибших находились в укрытии, сообщил Синегубов, но удар пришелся прицельно на него. Еще двое погибли на территории терминала. Как сообщили в компании Новая почта, погибшие — работники сортировочного центра и водители партнера-экспедитора.
Среди пострадавших, которым понадобилась госпитализация, — трое работников сортировочного центра и один водитель. Пока они в стабильном состоянии.
По терминалу ударили две ракеты, предварительно "Искандер-М" и четыре "шахеда".
"Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично почтовый", — описывают в компании последствия попадания и отмечают, что с клиентами, чьи посылки были уничтожены свяжутся и компенсируют их стоимость.
