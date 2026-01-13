Били прицельно по укрытию: как выглядит Новая почта после удара по Харькову (фото, видео)

По терминалу Новой почты под Харьковом ударили ракеты "Искандер" и дроны "Shahed"

Во время вражеской атаки на Украину пострадал терминал Новой почты в пригороде Харькова поселке Коротич. Там погибли четыре человека, столько же раненых в больнице. В общей сложности пострадавших — 30 человек.

Что нужно знать:

Удар пришелся прицельно по укрытию, где находились люди

Объект атаковали две ракеты "Искандер-М" и четыре дрона "Shahed"

Терминал почти полностью уничтожен, пожар охватил около 500 кв. м

Россияне уже четвертый раз фактически уничтожают этот терминал, говорит глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что в целом горело на площади около 500 кв.

Уничтоженный терминал Новой почты в пригороде Харькова после российского ракетного удара/ Фото ХОВА

Двоих погибших удалось идентифицировать, еще двоих узнают. Двое погибших находились в укрытии, сообщил Синегубов, но удар пришелся прицельно на него. Еще двое погибли на территории терминала. Как сообщили в компании Новая почта, погибшие — работники сортировочного центра и водители партнера-экспедитора.

Пожар на территории терминала Новой почты охватил около 500 квадратных метров

Удар РФ был нанесен прицельно по укрытию, где находились люди

Среди пострадавших, которым понадобилась госпитализация, — трое работников сортировочного центра и один водитель. Пока они в стабильном состоянии.

Двое погибших – водители

По терминалу ударили две ракеты, предварительно "Искандер-М" и четыре "шахеда".

"Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично почтовый", — описывают в компании последствия попадания и отмечают, что с клиентами, чьи посылки были уничтожены свяжутся и компенсируют их стоимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью избивали и по Одессе. Кроме прочего, ударили по известному пляжу.