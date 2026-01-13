Рус

Били прицільно по укриттю: як виглядає Нова пошта після удару по Харкову (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знищений термінал Нової пошти Новина оновлена 13 січня 2026, 13:17
Знищений термінал Нової пошти. Фото Харківська ОВА

По терміналу Нової пошти під Харковом вдарили ракети "Іскандер" та дрони "Shahed"

Під час ворожої атаки на Україну постраждав термінал Нової пошти в передмісті Харкова селищі Коротич. Там загинули четверо людей, стільки ж поранених в лікарні. Загалом постраждалих — 30 осіб.

Що потрібно знати:

  • Удар припав прицільно по укриттю, де перебували люди
  • Об’єкт атакували дві ракети "Іскандер-М" та чотири дрони "Shahed"
  • Термінал майже повністю знищений, пожежа охопила близько 500 кв. м

Росіяни вже вчетверте фактично знищують цей термінал, каже очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що загалом горіло на площі близько 500 кв.м.

Наслідки удару РФ по терміналу Нової пошти під Харковом
Знищений термінал Нової пошти в передмісті Харкова після російського ракетного удару/ Фото ХОВА

Двох загиблих вдалось ідентифікувати, ще двох упізнають. Двоє загиблих перебували в укритті, повідомив Синєгубов, але удар припав прицільно на нього. Ще двоє — загинули на території терміналу. Як повідомили в компанії Нова пошта, загиблі — працівники сортувального центру та водії партнера-експедитора.

Наслідки удару ракетами та дронами по терміналу Нової пошти
Пожежа на території терміналу Нової пошти охопила близько 500 квадратних метрів
Наслідки удару ракетами та дронами по терміналу Нової пошти
Удар РФ був завданий прицільно по укриттю, де перебували люди

Серед постраждалих, яким знадобилась госпіталізація — троє працівників сортувального центру та один водій. Наразі вони в стабільному стані.

Наслідки удару ракетами та дронами по терміналу Нової пошти
Двоє загиблих - водії

По терміналу вдарили дві ракети, попередньо "Іскандер-М" та чотири "шахеди‎".

"Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий", — описують в компанії наслідки влучання та зазначають, що з клієнтами, чиї посилки були знищені зв'яжуться та компенсують їхню вартість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вночі били і по Одесі. Окрім іншого, вдарили по відомому пляжу.

Теги:
#Харків #Нова Пошта