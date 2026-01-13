Били прицільно по укриттю: як виглядає Нова пошта після удару по Харкову (фото, відео)

По терміналу Нової пошти під Харковом вдарили ракети "Іскандер" та дрони "Shahed"

Під час ворожої атаки на Україну постраждав термінал Нової пошти в передмісті Харкова селищі Коротич. Там загинули четверо людей, стільки ж поранених в лікарні. Загалом постраждалих — 30 осіб.

Що потрібно знати:

Удар припав прицільно по укриттю, де перебували люди

Об’єкт атакували дві ракети "Іскандер-М" та чотири дрони "Shahed"

Термінал майже повністю знищений, пожежа охопила близько 500 кв. м

Росіяни вже вчетверте фактично знищують цей термінал, каже очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що загалом горіло на площі близько 500 кв.м.

Знищений термінал Нової пошти в передмісті Харкова після російського ракетного удару/ Фото ХОВА

Двох загиблих вдалось ідентифікувати, ще двох упізнають. Двоє загиблих перебували в укритті, повідомив Синєгубов, але удар припав прицільно на нього. Ще двоє — загинули на території терміналу. Як повідомили в компанії Нова пошта, загиблі — працівники сортувального центру та водії партнера-експедитора.

Пожежа на території терміналу Нової пошти охопила близько 500 квадратних метрів

Удар РФ був завданий прицільно по укриттю, де перебували люди

Серед постраждалих, яким знадобилась госпіталізація — троє працівників сортувального центру та один водій. Наразі вони в стабільному стані.

Двоє загиблих - водії

По терміналу вдарили дві ракети, попередньо "Іскандер-М" та чотири "шахеди‎".

"Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий", — описують в компанії наслідки влучання та зазначають, що з клієнтами, чиї посилки були знищені зв'яжуться та компенсують їхню вартість.

