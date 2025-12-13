Раньше там был Ветеринарный институт: сколько имен сменила главная площадь Харькова (фото)

Когда-то ее называли в честь немецкой дивизии

Центральная площадь Харькова сегодня называется Майдан Свободы, но ранее она меняла свое название пять раз. За каждым названием скрывается почти век истории и драматических событий.

Майдан Свободы — это площадь, которая занимает шестое место по размеру в Европе и двенадцатое в мире. Подробнее о ее названии написал "Телеграф".

Майдан Свободы в Харькове через призму истории

До 1925 года площадь называлась Ветеринарная площадь через расположенный рядом Ветеринарный институт. Затем он получил название Майдан Дзержинского, а во время оккупационных периодов в 1942 и 1943 годах нацисты называли его Майданом Немецкой армии и Майданом Лейбштандарте СС, в честь 1-й дивизии Лейбштандарте СС "Адольф Гитлер". С 1943 по 1991 год площадь снова называлась Майданом Дзержинского, а в 1991 году получила современное название — Майдан Свободы.

История площади началась еще в начале XX века, когда территория принадлежала университету. На месте современной площади располагались клиники и учебные корпуса, а часть площади занимали пустыри и овраги, в частности Шатилов овраг.

Площадь имеет необычную форму — в виде химической реторт. Его часть прямоугольная, где проводятся главные городские мероприятия, и часть круглая, где раньше была большая клумба, а с 1965 года Круглый сквер. Архитектурное оформление площади началось в 1923–1925 годах, мощение произошло в 1930–1931 годах. Особую роль в формировании площади сыграло строительство Госпрома — первого советского небоскреба, для открытия которого выравнивали участок и убирали малоэтажную застройку.

Майдан Свободы — сердце Харькова

В 1963 году на границе прямоугольной и круглой частей площади открыли памятник Ленину высотой 20,2 метра, с пьедесталом из красного гранита и бронзовой скульптурой Ленина 8,5 м. Пьедестал украшали рельефы с революционерами и строителями коммунистического общества. Памятник был демонтирован 28 сентября 2014 года во время митинга патриотов.

Памятник Ленину

С 2014 года перед Сумской улицей расположена волонтерская палатка "Все для победы", которая стала символом города. Рядом проводятся тематические выставки, посвященные российской агрессии и пропаганде.

Палатка "Все для победы"

В 2019 году Круглый сквер подвергся реконструкции: обновили дорожки, освещение, скамейки, высадили новые деревья и установили сухой фонтан.

Центральная площадь Харькова, пережившая пять названий

Майдан Свободы — это не только архитектурная и историческая жемчужина Харькова, но и символ стойкости и единства города в разные исторические периоды и современные испытания.

