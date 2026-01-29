Там проголошували радянську Україну: що відомо про Майдан Конституції в Харкові та як він називався раніше
Майдан Конституції пережив імперські часи, радянське панування, війну та декомунізацію
Майдан Конституції в Харкові — найдавніша площа міста. Саме на ній відбувались важливі події та перетворення — від оборонної фортеці і до сьогодення.
Перша назва площі — Ярмаркова. Саме майдані біля Харківської фортеці відбувався Успенський ярмарок. Коли звели Миколаївський собор, площу перейменували на честь нього — Миколаївська. Та попри близькість до церкви тут вирувало культурне та торгівельне життя.
Коли фортецю знесли та розрівняли, утворилось чимало місця і у ХІХ столітті площа перетворюється на адміністративний центр. Звели будівлю Міської думи, банки, готелі, прибуткові будинки.
Також звели будинок Дворянського зібрання (Дворянських зборів), на відкриття якого приїхав російський імператор Олександр І. За часів становлення СРСР, після окупації Харкова радянськими військами в будинку Дворянського зібрання почалися Перші Всеукраїнські збори Рад — саме тут Україну проголосили частиною Радянського союзу. З 1919 року по 1975 площа носила прізвище члена обкому Донецько-Криворізької Радянської республіки, який брав участь у встановлені радянської влади у Харкові Мойсея Тевелєва.
Після встановлення радянського панування у Міській думі розмістилась міська рада, а в будівлі Дворянського зібрання — Всеукраїнський ЦВК. З 1919 року по 1934 Харків виконував роль столиці України — радянська влада боялась повертати столицю в Київ. Та в Харкові старого зразка їм було затісно — у швидкому темпі звели будівлю Держпрому та нову центральну площу — сучасну площу Свободи.
На короткий час німецької окупації площа знову стала Миколаївською. Та зі звільненням від німців, назву повернули. У 1975 в пам'ять про проголошення УРСР площу перейменували на Радянської України.
Сучасну назву — Майдан Конституції площа отримала у 1996 році. У 2011–2012 роках площа зазнала оновлення: демонтували радянський монумент, встановили пам’ятник Незалежності "Україна, що летить", змінили просторову організацію.
Під час повномасштабного вторгнення частина історичних будівель постраждала від обстрілів — Палац праці, Братський дім Успенського собору та споруди міської ради.
Плутанина з назвами
Зазначимо, що хоч як майдан Конституції найчастіше сприймається простір біля пам'ятника Незалежності, сама площа насправді видовжена і охоплює прості від відомого місця зустрічей "градусника" та початку вулиці Сумської до перехрестя з Вірменським провулком і Павлівським майданом в бік харківського Подолу.
