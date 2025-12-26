Вырастут ли цены на такси: что ждет водителей и пассажиров из-за новых налогов

Нужно ли заставлять таксистов отдавать часть заработка государству, объясняет эксперт.

Водители онлайн-сервисов такси Uklon и Uber, регулярно зарабатывающие на перевозках, должны платить налог на доходы.

Об этом заявила руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью РБК-Украина. Если человек регулярно получает доход от такси, он должен платить 18% НДФЛ как обычный наемный работник. "Телеграф" выяснил у представителей таксомоторной отрасли, чем угрожают эти изменения.

Обложить таксистов налогами предлагает ЕС. Соответствующий законопроект, который называют "законом об OLX", уже рассматривает комитет Верховной Рады.

Такси Уклон

"Ульи" и пчелы: почему власти не могут справиться с таксистами

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк разделил таксистов на две категории: легальные и нелегальные. По его словам, легальному таксисту легко стать ФЛП — это не проблема.

" Вторая группа платит фиксированную сумму, а третья — 5% от оборота. Это не катастрофа. Проблема лишь в том, что нужно обязать диспетчерские службы не давать заказ тем, кто не является предпринимателем", — пояснил Антонюк журналистам "Телеграфа".

Он сравнил ситуацию с ульем: зачем бегать за каждой пчелой, если можно поставить счетчик на улей. Диспетчерские службы — это и есть такие "ульи". По его словам, представители власти слушают эти идеи с 2019 года, но пришли к удивительным выводам. Они говорят, что люди не хотят легализоваться, потому что стать ФЛП якобы тяжело.

Антонюк критикует противоречивость законопроектов. С одной стороны, говорят, что ФЛПы – это зло и они не платят налоги, предлагают добавить им 20% НДС. Параллельно же говорят: стать ФЛП тяжело, поэтому создадим новую нишу, еще проще.

"Предлагают, чтобы диспетчерская отчитывалась за водителя и платила за него 5% налога без регистрации ФЛП. На вопрос, почему диспетчерские не могут делать это сейчас и почему они вдруг захотят это делать завтра, четкого ответа нет", — отметил глава ассоциации.

Такси Убер

18% или 5%: сколько займет государство из каждой тысячи гривен водителя

Антонюк привел конкретные цифры. Если водитель получил 1000 гривен, он отдает 25% комиссии посреднику (Uklon, Uber, Bolt).

Если таксист не станет ФЛП, то ему предстоит еще уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора (итого 19,5%). В качестве ФЛП 3-й группы платят всего 5% от общего дохода и военный сбор. Кроме того, все ФЛП платят ЕСВ в размере 1760 грн/месяц (22% от 8000 грн МЗП).

"Система для людей создана неплохая, но ее пытаются исказить", — считает Антонюк.

К компаниям типа Uber или Bolt нет вопросов о выводе средств — для них ввели "налог на Google" (20%), и они его платят, просто подняв цены. Это мировая практика. Вопрос именно во внутреннем налогообложении водителей, говорит Антонюк.

Uklon готов взять налоговое бремя на себя

"Телеграф" спросил у самых известных служб такси об их позиции по нововведениям. Руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока сообщил, что компания поддерживает законопроекты №14025 и №14026.

Такси Уклон

"Со своей стороны, Uklon готов взять на себя функцию налогового агента — удерживать и перечислять налоги в бюджет. Это снимет с водителей-партнеров груз самостоятельной отчетности, сделав процесс максимально удобным и прозрачным", — отметил Сорока.

Принятие этих инициатив обеспечит около 14 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет уже в 2026 году. В то же время, для водителей-партнеров с высокой частотой поездок и автопарков ФЛП остается наиболее оптимальным инструментом.

"Стремительное развитие платформенной экономики нуждается в обновлении нормативной базы, которая бы соответствовала реалиям настоящего. Uklon поддерживает инициативу Правительства и, в частности, Министерства финансов Украины, направленной на внедрение эффективных и простых правил налогообложения доходов граждан, осуществляющих деятельность по продаже личных услуг или товаров через цифровые платформы."

Bolt тоже за изменения: какие изменения предлагает компания

Такси

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик поддержал инициативу. Он пояснил, что в настоящее время вопрос налогов полностью лежит в зоне ответственности водителей, самостоятельно выбирающих форму налогообложения.

" Bolt не является налоговым агентом и соответственно не контролирует регулярность или объем уплаты налогов партнерами. Так же у компании нет наемных работников среди водителей — сотрудничество основывается на модели независимого партнерства", — отметил Павлик.

Однако компания поддерживает переход к новой модели. "Bolt поддерживает идею создания понятной и предсказуемой системы обмена данными, в которой налоговое администрирование становится проще как для государства, так и участников рынка. Мы также поддерживаем идею, при которой платформа становится налоговым агентом", — добавил он.

Подорожает или нет: что будет с ценами на такси после новых правил

Относительно возможного роста цен на поездки представитель Bolt отметил, что в новых законопроектах предлагается ставка 10%, а не 19,5%. Поэтому резких скачков тарифов не ожидается.

"При переходе к полностью прозрачной системе рынок может отреагировать постепенной корректировкой стоимости поездок. Но мы не ожидаем резких или сиюминутных изменений. Скорее всего, это будет постепенный процесс адаптации рынка к новым, прозрачным правилам игры", — пояснил Павлик.

