О пуховиках можно забыть? "Плюсовая" температура в Киеве будет только расти

Найближчими днями у Києві йтимуть опади та вируватимуть вітри, однак в кінці тижня негода покине столицю

В конце недели, 17-18 января, в Киеве будут держаться облачность и осадки, однако в воскресенье, 19 января, небо немного разъяснится. В течение этих трех суток температура прогнозируется "плюсовой".

Синоптики также предупреждают горожан о порывах свежего-сильного ветра во второй половине суток субботы и в начале воскресенья. Об этом говорится в прогнозе Sinoptik.

Ночью пятницы, 17 января, начались мелкие дожди со снегом. Осадки продержатся и утром, но днем их уже не будет. Воздух в дневные часы прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до 0. Сила ветра не превысит свежих 8-9 м/с.

Суббота, 18 января, также прогнозируется сильно облачной. Вечером синоптики обещают мелкие дожди со снегом. Дневная температура вырастет до +3 градусов, а ночью упадет до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются во второй половине суток — сильные 11 м/с.

В последний день этой недели, 19 января, киевлян ожидает более-менее солнечная погода. Температура днем на термометрах повысится до +4 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Максимальная сила ветра ожидается ночью — свежие 10 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие дни в некоторые города Украины еще ворвется зима.