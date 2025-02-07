Теплых выходных можно не ожидать. В Киеве будет стабильный "минус"

В конце недели в столице не ожидается осадков

В ближайшие дни, 7-9 февраля, в Киеве будет держаться облачность и морозы. Местами они опустятся до -7 градусов.

В эти дни сила ветра не превысят умеренных 6-7 м/с. Об этом говорится в ресурсе Meteofor.

Пятница, 7 февраля, принесет в город сплошную облачность. Дождей или снега не ожидается. Воздух днем остынет до -1 градуса, а ночью было -4 градуса. Наибольшие порывы ветра прогнозируются во второй половине суток — умеренные 7 м/с.

В первый выходной, 8 февраля, также будет сильно облачным. Осадков не предвидится. Дневная температура днем упадет до -4 градусов, а ночная — до -6 градусов. Сила ветра в этот день достигнет максимальных умеренных 6 м/с.

В воскресенье, 9 февраля, небо над городом также будет облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Показатели на термометрах днем достигнут -3 градусов, но ночью будет прохладнее — -7 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром и днем — слабые 5 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ожидать 7 февраля в пяти крупнейших городах. Синоптики предупреждают о морозах в эти сутки.