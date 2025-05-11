Зонтик - ваш лучший друг на эти дни. Когда в Киеве будет сезон дождей

В течение воскресенья-вторника погода не будет радовать киевлян, ведь ожидаются низкая дневная температура, свежие ветры и затяжные дожди

Киев продолжает мерзнуть. В течение 11-13 мая погода в столице будет еще мокрой и ветреной. Местами осадки прогнозируются целый день.

Более или менее сухим и ясным днем предполагается понедельник. Об этом сообщили в Meteofor.

Воскресенье, 11 мая, будет переменно облачным и дождливым. Осадки будут идти все сутки, и самыми сильными они ожидаются ночью. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются утром-днем — умеренные 6 м/с.

Понедельник, 12 мая, также обещает переменную облачность, хотя утром будет ясное небо. Вечером прогнозируются мелкие осадки. Дневная температура вырастет до +13 градусов, а ночью упадет до +5 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 8 м/с.

На следующий день, 13 мая, снова предполагается суточный дождь, хотя он будет мелким. Показатели на термометрах днем поднимутся до +13 градусов, а ночью зафиксируются около +7 градусов. Утром-днем будет самый сильный ветер — до свежих 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать украинцам в мае. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что зонтики и теплые вещи пока рано прятать.