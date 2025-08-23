Центральную станцию метро в Киеве закроют. Когда заработает снова

Будет изменено движение автобусов и маршруток

В Киеве в воскресенье, 24 августа, не будет работать станция метро "Майдан Незалежности". Это связано с празднованием Дня Независимости.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Станция метро не будет работать на вход и выход в первой половине дня.

"В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины Независимости Украины", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ограничения продлятся с 05:38 до 11:00 24 августа. При этом пересадочный узел "Майдан Незалежности" — станция "Хрещатик" будет работать в обычном режиме. Однако, если будет объявлена тревога, станция "Майдан Незалежности" будет работать, как укрытие без ограничений.

Карта метро Киева

Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и планировать заранее собственные маршруты.

Как будет работать общественный транспорт в Киеве 24 августа

Запланировано изменение движения столичных автобусов и троллейбусов в связи с проведением мероприятий в центре города.

С 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) троллейбусы будут курсировать:

маршрут №6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

– от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; маршруты №№ 16, 18 – от ул. Мечты и ул. Сошенко в Воздухофлотский путепровод.

С 7:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00) автобусы будут двигаться:

маршрут № 62 на участках:

на участках: от Ботанического сада до Бессарабской площади по собственному маршруту, далее бульв. Тараса Шевченко, разворот возле ул. Терещенковской – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – Бессарабский проезд – ул. Бассейна, далее по собственному маршруту в Ботанический сад;

от ст. м. "Контрактовая площадь" к Европейской площади;

маршруты №№ 110, 111 – от ул. Милославской и Дарницкой площади к Европейской площади;

– от ул. Милославской и Дарницкой площади к Европейской площади; маршрут № 114 на участках:

на участках: от ул. Милославской к Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

Напомним, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог планирует 23 августа прибыть с визитом в Киев. Келлог примет участие в ряде церемоний, посвященных Дню независимости Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 6 ключевых моментах, когда Украина едва спасла свою независимость.