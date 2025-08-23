Келлог отправится в путь 23 августа, чтобы на следующий день принять участие в ряде церемоний

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует 23 августа прибыть с визитом в Киев. Келлог примет участие в ряде церемоний, посвященных Дню независимости Украины.

Об этом сообщил репортер информационного агентства Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на собственные источники. По его словам, Келлог отправится в путь 23 августа, чтобы на следующий день принять участие в ряде церемоний.

"По информации источников, Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую "суету" на этой неделе", — написал он.

Слеттер отметил, что визит Келлога состоится на фоне обсуждений предоставления Украине гарантий безопасности западными партнерами. Добавим, что визит Келлога может означать нежелание президента Дональда Трампа видеть российские обстрелы Киева 24 августа — обычно российские оккупанты в этот день пытаются устроить атаку на украинскую столицу.

Напомним, что прошедший визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украину, продолжавшийся с 14 по 16 июля, неожиданно стал источником массовой волны шуток в соцсетях. В период присутствия американского чиновника в Киеве снизилось количество ракетных и дроновых атак, что мгновенно породило народную теорию: Келлог — это новая форма украинского ПВО.

И действительно, за это время РФ ни разу не совершила массированного дронового или ракетного обстрела столицы. Хотя до этого воздушные тревоги в столице звучали практически каждую ночь.