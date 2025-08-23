Зальет на День Независимости или нет? Где будет дождливо в Украине в ближайшее время (карта)
Местами прогнозируются грозы
Дожди обрушились на Украину, как и предупреждали синоптики. В некоторых областях осадки продлятся и в День Независимости 24 августа.
По прогнозу сайта ventusky.com, до 15 часов 23 августа дожди с грозами будут идти на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине и Харьковщине. Небольшие осадки возможны в некоторых районах Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Уже к вечеру осадки утихнут, дожди будут продолжаться только в Луганской области.
Важно учитывать, что прогнозы www.ventusky.com не всегда отличаются точностью, однако дают представление о синоптических тенденциях. Украинский гидрометцентр предупредил также об опасности града и шквалов в субботу.
23 августа в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, ночью и на Одесчине, днем и на Харьковщине значительные дожди; в Украине, кроме западных, большинства северных областей грозы; на востоке и юго-востоке страны днем местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый), — предупредили в Гидрометцентре
Где будет дождь в День Независимости
На следующий день, в праздничное воскресенье — в День Независимости Украины, дожди, местами с грозами, прогнозируются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Может покапать на крайнем востоке и Херсонщине.
В то же время, по прогнозу Украинского гидрометцентра, праздничный день будет дождливым почти по всей Украине. Повезет только трем областям – восточным и Харьковщине.
Ждать ли осадков в начале недели
В начале новой недели, в понедельник, 25 августа, грозовой фронт уйдет из Украины. Небольшие дожди возможны в отдельных районах Черниговской, Сумской, Ровенской, Житомирской областей и Буковины. На остальной территории без осадков.
Украинские синоптики серьезных осадков в понедельник не ожидают. По их прогнозам по всей стране будет переменная облачность, лишь местами возможны кратковременные дожди.
Как сообщал "Телеграф", сразу несколько областей Украины ушли под воду из-за ливней. Мы собрали фото и видео "маленькой Венеции".