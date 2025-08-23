Центральну станцію метро в Києві закриють. Коли запрацює знову

Буде змінено рух автобусів і маршруток

У Києві у неділю, 24 серпня, не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності". Це пов'язано зі святкуванням Дня Незалежності.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що станція метро не працюватиме на вхід та вихід у першій половині дня.

"У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України", — йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. При цьому пересадковий вузол "Майдан Незалежності" — станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. Однак, якщо буде оголошено тривогу станція "Майдан Незалежності" працюватиме, як укриття без обмежень.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

Як працюватиме громадський транспорт в Києві 24 серпня

Запланована зміна руху столичних автобусів і тролейбусів у зв’язку з проведенням заходів в центрі міста.

З 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) тролейбуси курсуватимуть:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

– від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

З 7:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 11:00) автобуси рухатимуться:

маршрут № 62 на ділянках:

на ділянках: від Ботанічного саду до Бессарабської площі за власним маршрутом, далі бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – Бессарабський проїзд – вул. Басейна, далі за власним маршрутом до Ботанічного саду;

від ст. м. "Контрактова площа" до Європейської площі;

маршрути №№ 110, 111 – від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;

– від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі; маршрут № 114 на ділянках:

на ділянках: від вул. Милославської до Європейської площі;

від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Українських Героїв".

