Центральну станцію метро в Києві закриють. Коли запрацює знову
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Буде змінено рух автобусів і маршруток
У Києві у неділю, 24 серпня, не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності". Це пов'язано зі святкуванням Дня Незалежності.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що станція метро не працюватиме на вхід та вихід у першій половині дня.
"У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України", — йдеться у повідомленні.
У КМДА наголосили, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. При цьому пересадковий вузол "Майдан Незалежності" — станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. Однак, якщо буде оголошено тривогу станція "Майдан Незалежності" працюватиме, як укриття без обмежень.
Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.
Як працюватиме громадський транспорт в Києві 24 серпня
Запланована зміна руху столичних автобусів і тролейбусів у зв’язку з проведенням заходів в центрі міста.
З 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) тролейбуси курсуватимуть:
- маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
- маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
З 7:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 11:00) автобуси рухатимуться:
- маршрут № 62 на ділянках:
- від Ботанічного саду до Бессарабської площі за власним маршрутом, далі бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – Бессарабський проїзд – вул. Басейна, далі за власним маршрутом до Ботанічного саду;
- від ст. м. "Контрактова площа" до Європейської площі;
- маршрути №№ 110, 111 – від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;
- маршрут № 114 на ділянках:
- від вул. Милославської до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Українських Героїв".
Нагадаємо, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує 23 серпня прибути із візитом до Києва. Келлог візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.
Раніше "Телеграф" розповідав про 6 ключових моментів, коли Україна ледь врятувала свою незалежність.