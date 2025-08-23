На волоске от катастрофы: 6 ключевых моментов, когда Украина едва спасла свою независимость

Добраться до полной независимости Украине было сложно

История Украины — это постоянное балансирование между катастрофой и новым шансом. Начиная с 90-х, государство неоднократно оказывалось перед чрезвычайно сложными вызовами.

В этом материале "Телеграф" расскажет о тех нескольких исторических "почти", когда риск потери государственности и суверенитета был особенно острым.

Крым в 90-х: первый сигнал тревоги

После провозглашения независимости в 1991 году в Украине было немало вызовов, но один из самых опасных вспыхнул в Крыму. В 1992-1994 годах полуостров буквально шатался на грани откола.

Пророссийские настроения, местные элиты, которые заигрывали с Москвой, — всё это вылилось в попытку провозгласить "суверенный Крым". В 1994-м ситуация стала ещё горячее: пророссийский Юрий Мешков становится "президентом Крыма", а из Москвы слышалось молчаливое, но очень показательное одобрение.

Юрий Мешков

Тогда Украина оказалась на краю ещё одного потенциального конфликта. Речь шла не просто о политическом кризисе, а о реальной угрозе потери части территории ещё на старте независимости.

Что спасло? Во-первых, Киев не потерял контроль над ситуацией — президент Кравчук запустил переговоры, а затем Конституция 1996 года окончательно закрепила Крым как автономию в составе унитарной Украины.

Во-вторых, помогло экономическое "охлаждение": финансирование полуострова сократили, что ударило по амбициям сепаратистов. И, конечно, поддержка Запада — в 1994 году Крым был зафиксирован в Будапештском меморандуме как часть Украины.

Будапештский меморандум

Дамба стала триггером

Осенью 2003 года Украина снова почувствовала, что граница — рядом. Россия начала строительство дамбы с Тамани по направлению к маленькому, но стратегически важному острову Тузла в Керченском проливе.

В Киеве это восприняли однозначно: как попытку ползучей аннексии. Точка напряжения возникла молниеносно. Украинское руководство не колебалось: тогдашний президент Леонид Кучма отложил визит за границу и лично прибыл на место.

Леонид Кучма на острове Тузла

Туда же срочно перебросили пограничников и инженерные подразделения. В воздухе витала угроза прямого военного столкновения с Россией. Но войны удалось избежать. И не только благодаря решимости Киева.

Украина обратила внимание мира на конфликт. Москва, оказавшись под дипломатическим давлением, остановила строительство дамбы. Уже в декабре того же года было подписано соглашение о совместном использовании Керченского пролива.

Оранжевый Майдан стал холодным душем для Кремля

Оранжевая революция 2004 года началась после того, как ЦИК объявил Виктора Януковича победителем президентских выборов с небольшим перевесом. Многие украинцы не поверили результатам — особенно на фоне открытой поддержки Януковича со стороны России. В Киеве вспыхнули массовые протесты, которые позже переросли в масштабный политический кризис.

Оранжевая революция, 2004 год

На фоне этого кризиса в Украине начали распространяться слухи о возможной силовой реакции России. Эти опасения подпитывались частыми визитами Владимира Путина (он приезжал в Украину 7 раз за 2004 год) и участием российских политтехнологов в штабе Януковича. Уже после событий Леонид Кучма рассказывал, что Путин якобы предлагал применить силу против протестующих, но он отказался. Прямых доказательств таких планов не было, но атмосфера напряжённости ощущалась явно.

Путин первым поздравил Януковича с победой, несмотря на протесты и обвинения во фальсификациях. Это стало сигналом поддержки пророссийского кандидата и вызвало резкую реакцию со стороны оппозиции и западных стран. Однако после решения Верховного суда о повторном голосовании, где Ющенко выиграл с разрывом почти в 8%, позиция России уже выглядела уязвимой. Несмотря на это, Москва продолжала стоять за Януковичем.

Революция стала шоком для Кремля. Украина, которую там считали близким союзником, вдруг уверенно пошла на сближение с Западом. Майдан показал: страна готова сама определять свой путь, несмотря на давление.

Холодная зима, которая разогрела нацию

В ноябре 2013 года казалось, что Украина уже почти добралась до дверей Европы. Но внезапно всё стало на паузу. Президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. И этим зажёг искру.

Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС

Киев вышел на Майдан. А впоследствии — и вся страна. Люди вышли не только за Европу, но и против коррупции, произвола, лжи. Протесты переросли в настоящее противостояние с силовиками.

Револиция Достоинства в Киеве

В январе и феврале 2014 года центр Киева превратился в баррикадный город. Под пулями, газом и дубинками родилась новая гражданская солидарность. Украина стояла на краю. Были риски гражданской войны, потери государственности, раскола. Президент сбежал. Россия аннексировала Крым.

РФ начала отгрызать украинские регионы

После аннексии Крыма Россия начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. В Донецкой и Луганской областях быстро развернулся вооружённый конфликт — под прикрытием "местного сопротивления" действовали хорошо вооружённые отряды при поддержке РФ.

Украина оказалась на грани потери контроля над целым регионом, а риск открытого столкновения с Россией был вполне реальным. Чтобы остановить продвижение боевиков, государство мобилизовало армию, создало добровольческие батальоны и провело ряд тяжёлых боёв — в частности под Иловайском и Дебальцево.

Карта АТО

Параллельно велись переговоры — в Минске были достигнуты договорённости о прекращении огня, хотя они и нарушались. Украина получила помощь от США и ЕС — как в виде денег, так и в вооружении, а также политическую поддержку. Одновременно начались реформы в армии и государственных институтах. В итоге, конфликт удалось сдержать. Часть территорий была потеряна, но страна сохранила контроль над большинством восточных областей. О Донбасс остался горячей точкой.

Минские переговоры

Самое большое испытание современной Украины… пока что

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Армия зашла с нескольких направлений, начались массированные обстрелы, бои возле Киева, Харькова и других крупных городов. Часть территорий оккупировали, миллионы людей покинули свои дома.

Очереди на выезд из Киева 24 февраля 2022 года

Угроза была максимальной — фактически речь шла о выживании страны. Однако украинским военным удалось сдержать наступление, а впоследствии перейти в контратаку. Запад активно поддерживал Украину — поставками оружия, финансами, санкциями против России.

Люди под мостом около реки Ирпень. Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

В начале 2025 года, после смены власти в США, военная поддержка со стороны Вашингтона временно прекратилась, что вызвало напряжение. Однако после переговоров помощь удалось возобновить. Летом 2025-го в Белом доме прошла встреча лидеров США, Украины и европейских стран — там обсуждали, в том числе, и будущие гарантии безопасности для Украины.

